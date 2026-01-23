A nova Power of You: Quando a ciência encontra a liderança

Assente numa metodologia que cruza neurociência, psicologia cognitiva e social, inteligência artificial, gamificação, dados e tecnologia, a Power of You propõe uma nova abordagem inovadora ao desenvolvimento do talento.

O relançamento oficial da marca teve lugar a 14 de janeiro, na AOOCA, onde foi apresentada a metodologia criada em 2018 por Sofia Costa Quintas, agora renovada com novas soluções baseadas em Inteligência Artificial e um formato preparado para um contexto de internacionalização.

A Power of You assenta numa abordagem centrada nas pessoas, partindo do princípio de que o verdadeiro fator competitivo das organizações reside na compreensão profunda do comportamento humano. A metodologia cruza áreas como neurociência, psicologia cognitiva e social, inteligência artificial e gamificação, integrando ciência, dados e tecnologia ao serviço do desenvolvimento consciente do talento.

Num momento em que o futuro do trabalho exige mais do que competências técnicas, a Power of You destaca a importância de dimensões como a consciência humana, a liderança interior e a autenticidade, entendidas como fatores determinantes para a tomada de decisão, a adaptação à mudança e a sustentabilidade das organizações. A metodologia propõe, assim, uma leitura mais profunda das pessoas, promovendo lideranças mais alinhadas, responsáveis e com impacto real.