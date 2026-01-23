Aeroporto de Heathrow elimina limite de 100 mililitros na bagagem de mão

O aeroporto de Heathrow, em Londres, anunciou esta sexta-feira que eliminou o limite de 100 mililitros (ml) para líquidos na bagagem de mão, após concluir a instalação de novos scanners de segurança.

A partir de agora, os passageiros poderão levar líquidos em recipientes de até dois litros e manter dispositivos eletrónicos, como computadores portáteis ou tablets, dentro da sua bagagem de mão durante os controlos, sem necessidade de utilizar sacos plásticos transparentes.

Heathrow torna-se assim o maior aeroporto do mundo a implementar totalmente estes ‘scanners’ de tecnologia computadorizada, que oferecem imagens mais detalhadas do conteúdo das malas e bagagens e permitem agilizar a passagem pelos controlos.

Outros aeroportos britânicos, como Gatwick, Birmingham, Bristol e Edimburgo, já implementaram esta tecnologia e também permitem transportar líquidos de até dois litros, enquanto noutros, como London City, Luton ou Teesside, o limite continua a ser de 100 ml, enquanto se aguarda a autorização regulamentar correspondente.

As restrições sobre líquidos na bagagem de mão foram introduzidas internacionalmente em 2006, depois de a polícia britânica ter intercetado um plano para cometer atentados em voos entre Londres e os Estados Unidos com explosivos líquidos. Heathrow estima que o novo sistema permitirá reduzir significativamente as esperas e poupar cerca de 16 milhões de sacos de plástico descartáveis por ano, segundo o comunicado.

“Todos os passageiros de Heathrow podem agora deixar líquidos e computadores portáteis nas suas malas na segurança […] Isto significará menos tempo a preparar-se para o controlo e mais tempo a desfrutar da viagem”, disse o presidente executivo, Thomas Woldbye.