Agência Dédalo lança policy tracker português, o Inspect

A plataforma antecipa a entrada em vigor da regulamentação do lóbi, aprovada no parlamento no dia 12 de novembro e ainda não homologada.

A agência Dédalo está a lançar uma plataforma digital de monitorização legislativa e governativa, que vai acompanhar a evolução das políticas públicas em Portugal e, desta forma, disponibilizar informação que pretende ajudar a antecipar riscos para organizações e setores. Chama-se Inspect e apresenta-se como o primeiro policy tracker português, 100% desenvolvido pela agência.

Recorrendo a informação pública, a plataforma propõe-se acompanhar, em tempo real, a evolução das políticas públicas em Portugal e a atividade de stakeholders, a atividade parlamentar e governativa, a nível nacional e autárquico, as autoridades reguladoras, o Diário da República, os contratos e o procurement público, bem como a atividade pública de stakeholders, descreve a Dédalo. A ferramenta “recolhe, resume e organiza num único local a informação proveniente de milhares de fontes institucionais, evitando a dispersão por múltiplos canais”, resume a agência.

“Quem trabalha nas áreas de public affairs e representação de interesses tem de estar a atento à às políticas públicas que estão a ser desenvolvidas. Esta informação normalmente está dispersa em locais abertos, mas era preciso ter pessoas a consultar todas as plataformas“, justifica em conversa com o +M Alexandre Luz, diretor- geral da Dédalo. “Estamos a responder a uma necessidade que o mercado na realidade já tem. Na prática, estamos a consolidar-nos como player de referência nesta área dos public affairs“, aponta.

Destinada a empresas, associações, órgãos de comunicação social e organizações que necessitem de acompanhar e compreender a evolução do contexto político e regulatório em Portugal, a plataforma antecipa a entrada em vigor da regulamentação do lóbi, aprovada no parlamento no dia 12 de novembro.

O processo arrastou-se desde 2016, com o Parlamento a aprovar a regulamentação em 2019. No entanto, o Presidente da República vetou o diploma. Esteve quase a ser aprovada por duas vezes nas legislaturas seguintes, mas as quedas do Governo de António Costa e de Luís Montenegro pararam o processo. Agora, a lei está aprovada, mas ainda não foi homologada.

“Parece que o Sr.. Presidente da República está a adiar a decisão“, comenta Alexandre Luz, lembrando que Marcelo Rebelo de Sousa vetou a lei em 2019 e que há eleições à porta. “Não se compreende porque não resolve esta situação“, diz, recordado que nos EUA as primeiras medidas de regulação surgiram em 1949, no Parlamento Europeu a atividade é regulamentada há 30 anos e na Comissão Europeia há 20.