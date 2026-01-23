Benfica no top-20 dos clubes com mais receitas do mundo

⚡ ECO Fast O Benfica voltou a integrar o top 20 dos clubes com maiores receitas do mundo, ocupando o 19.º lugar com 283 milhões de euros na época 2024/25.

O relatório da Deloitte revela que os 20 clubes mais ricos do mundo ultrapassaram 12,4 mil milhões de euros em receitas, destacando a crescente distância entre as ligas principais e os mercados periféricos.

A sustentabilidade financeira do Benfica depende do acesso regular à Liga dos Campeões, evidenciando a necessidade de diversificação de receitas em ligas com direitos televisivos limitados.

O Benfica regressou ao top 20 dos clubes com maiores receitas do mundo, segundo o relatório Deloitte Football Money League 2026, num ano em que o futebol europeu bateu um novo recorde histórico de faturação. O clube português surge no 19.º lugar, com 283 milhões de euros de receitas, num ranking dominado por gigantes como o Real Madrid e que evidencia uma distância crescente entre as grandes ligas e os mercados periféricos, como Portugal.

O relatório da Deloitte — referente à época 2024/25 e não inclui dados como a rentabilidade, custos salariais, amortizações de transferências, risco financeiro e capex — mostra que os 20 clubes mais ricos do mundo ultrapassaram pela primeira vez os 12,4 mil milhões de euros em receitas, impulsionados sobretudo pelo crescimento das receitas comerciais e pela exploração intensiva dos estádios. O Real Madrid lidera isolado, com quase 1,2 mil milhões de euros, um valor que, por si só, colocaria o clube espanhol entre os dez maiores do mundo apenas com receitas comerciais.

O Benfica surge como o único representante português no top 20 e regressa ao ranking após quase duas décadas de ausência, beneficiando da participação no Mundial de Clubes da FIFA e do aumento das receitas de competições internacionais. Ainda assim, os números mostram a escala do desafio: o clube da Luz fatura menos de um quarto do líder do ranking e encontra-se mais próximo dos clubes do segundo pelotão europeu do que da elite financeira.

A análise da Deloitte sublinha que os clubes do topo estão cada vez menos dependentes do desempenho desportivo de curto prazo, apostando em modelos de negócio centrados na marca, no retalho global, em eventos fora dos dias de jogo e em novas experiências nos estádios.

O relatório confirma ainda uma tendência estrutural no futebol europeu: Enquanto os grandes clubes aceleram a diversificação de receitas, os clubes de ligas como a portuguesa continuam fortemente dependentes das competições europeias para ganhar escala financeira, o que torna o acesso regular à Liga dos Campeões cada vez mais crítico para a sustentabilidade do modelo.