Candidaturas ao StartUP Voucher terminam a 30 de janeiro

Tem uma ideia de negócio na área das tecnologias? Tem até à próxima sexta-feira dia 30 de janeiro para se candidatar a um voucher para criar o seu próprio emprego. Mas atenção, a quarta edição do StartUP Voucher Innovate é para jovens licenciados do Norte, Centro ou Alentejo, até aos 29 anos, que não estejam a estudar, em formação, a trabalhar e que não tenham outras fontes de rendimento.

“O StartUP Voucher Innovate Innovate visa capacitar jovens licenciados para a criação do próprio emprego, através do desenvolvimento de ideias de negócio com impacto positivo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Esta edição consolida a experiência das anteriores, adotando um modelo orientado para a inovação sustentável e para práticas ESG (Environmental, Social and Governance)”, explica o IAPMEI em comunicado, frisando que o período de candidaturas termina a 30 de janeiro.

O StartUP Voucher Innovate, que já vai na quarta edição, “apoia iniciativas empresariais em fase de ideia, promovendo a sua evolução através de um percurso estruturado em três fases de desenvolvimento, num total de nove meses”. As candidaturas selecionadas podem contar com:

Bolsa mensal no valor de 900 euros (até ao máximo de 2 bolsas/projeto);

Prémios intercalares (1.500 euros no início da segunda e terceira fases);

Prémio de concretização (2.000 euros após criação do próprio emprego).

Além disso, os jovens licenciados até aos 29 anos (e não 35 como em edições anteriores) têm acesso à Rede Nacional de Incubadoras; ligação à Rede Nacional de Mentores; acompanhamento e networking com atividades práticas, conteúdo técnico e eventos de demonstração (Demo Days); participação em sessões temáticas, bootcamps, skill labs e technical clinics; imersão em ecossistemas empresariais; e apoio especializado em ESG e ODS (2030 Council), elenca o IAPMEI no mesmo comunicado.

Os candidatos têm de ter nacionalidade portuguesa ou residir em Portugal e ter a situação tributária e contributiva regularizada junto do Fisco e da Segurança Social. As candidaturas são submetidas online através de um formulário que está disponível na Plataforma StartUp Voucher, acessível através do site do IAPMEI.

As regras do concurso ditam que, após a submissão da candidatura, esta não pode ser alterada e ser-lhe-á atribuído um número identificativo. O acesso à Plataforma StartUP Voucher é feito pelo beneficiário responsável pela candidatura através das suas credenciais da Autoridade Tributária e as candidaturas são obrigatoriamente apresentadas em língua portuguesa.

As candidaturas são selecionadas pelo IAPMEI, sendo o Compete o programa financiador através do Fundo Social Europeu Mais (FSE+). A seleção dos projetos elegíveis é realizada com base na sua hierarquização, por ordem decrescente de pontuação, e está condicionada à dotação.

Nas três edições anteriores do StartUP Voucher foram apoiados mais de 800 projetos e criadas mais de 250 empresas.