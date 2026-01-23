Chineses resgatam iRobot e ‘salvam’ milhões de aspiradores robô

Em falência desde dezembro, a iRobot foi formalmente resgatada através da venda da totalidade do seu capital a um consórcio de empresas chinesas, anunciou esta sexta-feira. O acordo inclui medidas de salvaguarda para tentar apaziguar eventuais preocupações de cibersegurança.

Conhecida por fabricar os populares robôs aspiradores Roomba, a iRobot reemerge deste negócio “com uma base financeira mais sólida e maior capacidade de investimento”, avança a empresa num comunicado. Deste modo, deverá estar garantida a continuidade do funcionamento dos robôs já existentes, incluindo para os consumidores portugueses.

O consórcio comprador é encabeçado pela Picea Robotics, à qual a iRobot há muito contratualizava a produção dos seus robôs. “Durante o processo de reestruturação, a Picea forneceu liquidez essencial e suporte operacional, ajudando a garantir a continuidade para clientes, funcionários, fornecedores e parceiros globais”, afirma a mesma nota.

Na esperança de mitigar eventuais dúvidas sobre riscos de cibersegurança, a empresa decidiu criar uma segunda entidade, com sede nos EUA, que ficará responsável pela governação dos dados pessoais dos consumidores norte-americanos e globais. Segundo a empresa, a medida foi concebida para “manter uma separação” entre o novo acionista chinês “e os dados de consumidores nos EUA e noutros países”.

“Esta estrutura e outros controlos têm como objetivo proporcionar aos reguladores, consumidores e parceiros a confiança de que a estrutura de governação da iRobot, concebida para proteger os dados dos consumidores dos EUA e de outros países, permanecerá transparente, aplicável e eficaz após a transação”, acrescenta a empresa de aspiradores robóticos.

A situação financeira precária da iRobot, que esteve em vias de ser adquirida pela Amazon até ao cancelamento do negócio em janeiro de 2024, levantou dúvidas sobre a continuidade no funcionamento de milhares de aspiradores robôs, incluindo os de consumidores portugueses.

Em dezembro, a empresa entrou oficialmente em insolvência por via de um processo judicial de proteção de credores. Na altura, garantiu que, pelo menos no curto prazo, os equipamentos dos clientes continuariam a funcionar normalmente.