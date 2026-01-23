Cimenteiras têm plano de 2,2 mil milhões de euros para armazenar carbono

A ATIC – Associação Portuguesa de Cimento, que tem como associadas a Cimpor e a Secil, apresentou esta sexta-feira um projeto de 2,2 mil milhões de euros, que prevê a construção de uma rede de transporte de carbono e o respetivo armazenamento numa bacia oceânica ao largo da costa, no centro do país.

O projeto, chamado “PT Carbon Link“, que pretende implementar a captura, transporte e armazenamento de carbono em Portugal, foi apresentado por Otmar Hübscher, vice-presidente da ATIC, como “a solução necessária para a descarbonização da indústria nacional”.

A secretária-geral executiva da ATIC, Cecília Meireles, frisou na mesma ocasião que 60% das emissões da indústria cimenteira são inerentes ao processo de produção, pelo que não podem ser evitadas ou reduzidas com ganhos de eficiência. Nesse sentido, para estas, “só há uma solução tecnologicamente possível, a captura, e tem de haver um destino para o carbono“.

Num contexto em que as licenças europeias “para poluir”, que colocam um preço no carbono, estão a tender para zero — devem ser eliminadas em 2040 –, a partir desse ano, a indústria tem de arranjar alternativas para a sua continuidade. “Ao começar hoje [com o projeto] já estamos a começar tarde, face ao nosso prazo limite“, alertou Cecília Meireles.

É neste sentido que a ATIC projetou o PT Link. Trata-se de uma rede de 680 quilómetros de gasodutos, que pretende cobrir o país de forma a facilitar o acesso aos principais emissores industriais, não apenas as cimenteiras.

A infraestrutura está planeada para ser gerida num modelo de concessão, que seria atribuída por um período de 35 anos. O desenvolvimento estaria a cargo de um operador, “garantindo mecanismos de controlo de risco e compromisso de utilização”, lê-se na apresentação.

O local de armazenamento estudado para o projeto é a Bacia Lusitânica, que se estende pela zona centro (Pombal a Lisboa, sensivelmente). Tem cerca de 200 quilómetros de extensão, e possui uma capacidade mínima de armazenamento de 90 milhões de toneladas, o suficiente para suprir as necessidades de armazenamento de Portugal “ao longo de várias décadas”. A bacia tem um conjunto de reservatórios onde seria possível armazenar o carbono, e teriam de ser feitos diferentes poços para chegar a esses reservatórios, explicou, à margem, Filipe Torres, partner da consultora BCG Lisboa.

Para a construção de toda a rede e de vários poços de armazenamento, é necessário investir os 2,2 mil milhões ao longo de 20 anos, a aplicar até 2045. O partner da consultora BCG esclareceu também à margem que o financiamento do projeto deverá ficar a cargo dos operadores privados, não estando previstos apoios estatais.

À parte, são contabilizados os custos da captura em si, que ficam a cargo dos emitentes de carbono, isto é, a indústria. Estes investimentos estão na ordem dos 200 a 300 milhões de euros por cada unidade.

Uma vez que o investimento ficará a cargo dos privados, o que o estudo conclui é necessário o apoio do Estado para garantir um enquadramento que permita estes desenvolvimentos. Filipe Torres apelou a uma autorização para avançar com a fase piloto até 2028. De acordo com o calendário do projeto, o início da fase piloto deveria verificar-se até 2030, para que a fase comercial possa arrancar a partir de 2033, e as primeiras injeções se realizem em torno de 2036.

Na apresentação, Filipe Torres salientou ainda a necessidade de ser criada uma Estratégia Nacional para a captura e armazenamento de carbono.

Utilizar o carbono é tecnologia menos desenvolvida que armazenamento

A opção de fazer um projeto para armazenar o carbono no mar, em vez de o capturar para utilização em processos industriais, foi escolhida por uma questão de maturidade das tecnologias, explicam os responsáveis do projeto.

“Neste momento já existe tecnologia para nós conseguirmos fazer a captura e o armazenamento. A utilização não está tão desenvolvida”, indica Filipe Torres. Ainda assim, concede que a utilização do carbono na indústria possa ser um caminho futuro. “Podemos ter sempre uma perspetiva de o armazenar para noutra altura o começar a utilizar para outras soluções”, afirma.

Nesse cenário, em que se avancem com soluções de utilização do carbono, os gasodutos construídos para o armazenamento poderiam ser úteis. Isto porque, “muito provavelmente”, existirá a necessidade de fazer o transporte para um local onde seja feita a sua utilização. “No entanto, para os próximos anos, teremos sempre de ter uma solução de armazenamento, se queremos ser competitivos”, pontua o mesmo.

