Coliseu do Porto abre sala “imersiva” para espetáculos e eventos corporativos e turísticos

Chama-se Coliseu Box e é o novo espaço imersivo no interior da sala principal do Coliseu Porto Ageas com capacidade para eventos até 400 lugares sentados ou 750 lugares em pé. Fica agora ao dispor de artistas, companhias, agentes culturais, e do setor corporativo e turístico para realização de conferências e outras iniciativas.

Com projeto da autoria do arquiteto Nuno Valentim, esta nova sala de espetáculos, de média dimensão, no interior do Coliseu Porto Ageas, está “equipada ao mais alto nível técnico e sonoro” para oferecer espetáculos das mais variadas disciplinas artísticas, descreve o Coliseu.

Segundo Miguel Guedes, presidente do Coliseu, “o Coliseu Box é simultaneamente caixa-forte, imersivo e premium, intimista, com traje clássico ou em tela de projeção, desempoeirado e contemporâneo, com maior diversidade plástica para receber outros públicos”.

Foram instalados oito motores que sustentam uma cortina com 12 metros de altura e uma tela de projeção de 25 metros de comprimento sobre a plateia com o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva no Coliseu Box.

Uma das mais-valias do Coliseu Box consiste em permitir aos artistas a “apresentação de espetáculos intimistas para lotações mais exclusivas, utilizando o grande palco do Coliseu em toda a sua capacidade”, sustenta a instituição cultural portuense.

A estrutura tem capacidade para elevar uma tonelada de equipamento e pode ser recolhida rapidamente, de forma a manter o caráter reversível da obra. Ou seja, explica o Coliseu, “a sala principal continuará a acolher maioritariamente espetáculos para lotações de até 4.000 pessoas. Mesmo recolhida, a estrutura do Coliseu Box vem reforçar as possibilidades de desenho de luz e som para todos os espetáculos que acontecem neste teatro”.

O Coliseu Box conta com uma parceria de programação com a SON Estrella Galicia, o projeto musical da cerveja Estrella Galicia.

A obra foi cofinanciada pelo Programa Regional Norte 2030 e teve em conta a preservação da traça original do edifício, projetado por Cassiano Branco e inaugurado em 1941, e classificado como Monumento de Interesse Público.