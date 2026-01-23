Companhia das Soluções ganha comunicação da Jack Daniel’s

Distribuída em Portugal pela Sogrape, a marca dá assim um novo passo na sua estratégia de comunicação, apostando numa abordagem integrada de relações públicas e assessoria, refere a agência.

A marca Jack Daniel’s vai ser trabalhada em Portugal pela Companhia das Soluções, que assegura o serviço de assessoria de imprensa e relações públicas da marca.

Distribuída em Portugal pela Sogrape, a marca dá assim um novo passo na sua estratégia de comunicação, apostando numa abordagem integrada de relações públicas e assessoria mediática, refere a agência.

“A entrada de uma marca com a dimensão e história de Jack Daniel’s na nossa carteira de clientes representa um marco muito significativo para a agência. Trata‑se de uma marca icónica, que pertence a um setor que não é dominante entre os nossos clientes e que queríamos trabalhar há muito tempo, o que torna este desafio ainda mais estimulante. Reforça a nossa capacidade de adaptação e a versatilidade da nossa equipa”, refere Sónia Pereira, CEO e fundadora da agência, em comunicado.