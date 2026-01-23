Danone alarga recolha de leite em pó infantil a outros países

A gigante alimentar francesa Danone anunciou esta sexta-feira o alargamento a outros mercados da recolha de lotes de leite em pó infantil, dois dias após as autoridades de Singapura terem bloqueado a venda do produto. “Para cumprir as mais recentes recomendações” de alguns países, “a Danone vai proceder à retirada de um número muito limitado de lotes específicos de leite em pó infantil de determinados mercados”, afirmou o grupo em comunicado.

Uma fonte próxima do caso mencionou “o aumento de recomendações de algumas autoridades, a ocorrer em especial na Irlanda”. Vários lotes de leite em pó infantil comercializados em França e no estrangeiro, nomeadamente da Nestlé e da Lactalis, foram recentemente recolhidos devido à possível presença de cereulida, uma toxina produzida por determinadas bactérias.

A Danone está a aplicar “o princípio da máxima precaução, motivada por estas novas recomendações regulamentares”, acrescentou a fonte. “Os controlos de rotina e as análises específicas adicionais realizadas no contexto atual do setor industrial confirmam que os produtos da Danone são seguros e totalmente em conformidade com o conjunto dos regulamentos de segurança alimentar aplicáveis”, assegurou o grupo.

A Danone garantiu aos pais e aos profissionais de saúde que “podem continuar a ter total confiança na segurança e qualidade” dos produtos de nutrição infantil e incentivou os pais a “contactarem o serviço de apoio ao consumidor da Danone caso tenham alguma dúvida ou preocupação”.

Em França, foram abertas duas investigações criminais, em Bordéus e Angers, na sequência das recentes mortes de dois bebés que consumiram leite em pó infantil recolhido pela Nestlé devido a uma “possível contaminação” por uma substância tóxica ligada à bactéria Bacillus Cereus (cereulida), embora, segundo as autoridades, ainda não tenha sido estabelecida uma “relação causal”.