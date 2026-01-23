Em 2025, Madrid reduziu o total de pacientes em espera estrutural e o tempo de espera

O último exercício representou uma mudança de tendência para as listas de espera de saúde na Comunidade de Madrid (CAM), uma vez que 2025 encerrou com uma redução significativa no volume de pessoas à espera de atendimento, quebrando uma barreira que se manteve praticamente inalterável durante grande parte do ano.

De acordo com os dados do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas) no final de dezembro de 2025, um total de 977 577 pessoas encontravam-se em situação de espera estrutural (pacientes à espera de atendimento com indicação clínica ativa e disponibilidade para serem atendidos) em todo o sistema de saúde madrileno, que engloba listas de espera cirúrgicas, consultas externas e exames diagnósticos. O dado representa uma redução de 40.070 pacientes em relação a janeiro, quando havia mais de um milhão (1.017.647). Trata-se de uma evolução muito positiva na acessibilidade ao sistema de saúde num contexto de elevado aumento da pressão assistencial.

Em detalhe, dividido por áreas de assistência, o número de pacientes em lista de espera cirúrgica (LEQ) em dezembro situou-se em 80.883 pessoas; em consultas externas, em 711.810; e em exames diagnósticos, em 184.884. Além dos números absolutos, a evolução dos tempos de espera reforça uma leitura positiva do exercício. Ao longo de 2025, registaram-se reduções nos prazos de atendimento tanto em consultas externas como em exames diagnósticos, enquanto na área cirúrgica os tempos se mantiveram estáveis, evitando aumentos. Concretamente, as listas de espera cirúrgicas mantiveram-se sem variações relevantes, apesar do forte aumento da procura, enquanto os tempos de espera diminuíram significativamente nas consultas externas, com quase quatro dias a menos (-3,68 dias), e nos exames diagnósticos, onde a redução foi de cerca de nove dias (-8,82 dias).

Do ponto de vista organizacional, este resultado está ligado ao modelo de gestão público-privada que rege na Comunidade de Madrid, que permite uma redistribuição da carga clínica dentro da rede de saúde graças à livre escolha. Um direito que contribui significativamente para aliviar as listas de espera de todo o sistema sem renunciar à cobertura pública dos cuidados de saúde.

De facto, os hospitais de gestão mista lideraram ao longo de 2025 os menores atrasos na assistência, tanto na lista de espera cirúrgica como em consultas externas e exames diagnósticos, uma posição que os últimos dados de dezembro do Sermas voltam a confirmar. Concretamente, na lista de espera cirúrgica, os hospitais com menor atraso em dezembro foram quatro centros concessionados: o Hospital Geral de Villalba, com 17,21 dias; o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 22,48 dias; o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz, com 27,18 dias; e o Hospital Universitário Infanta Elena, com 27,44 dias. Todos eles com menos de um mês de espera média para uma intervenção cirúrgica.

Nas consultas externas, repetiu-se o mesmo padrão. Destacaram-se novamente o Hospital Universitário Infanta Elena, com uma demora média de 25,37 dias; o Hospital Geral de Villalba, com 25,92 dias; a Fundação Jiménez Díaz, com 27,57 dias; e o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 28,63; todos pertencentes ao grupo Quirónsalud.

Em exames diagnósticos, o Hospital Universitário de Torrejón ficou em primeiro lugar em dezembro, com um atraso de 15,46 dias. Seguiram-se o Hospital Central da Cruz Vermelha San José e Santa Adela (único hospital de propriedade inteiramente pública e gestão direta) entre os primeiros lugares, com 23,08 dias; o Hospital Universitário Infanta Elena, com 23,89 dias; e o Hospital Geral de Villalba, com 30,27 dias.

Os dados refletem que os hospitais de gestão mista, longe de enfraquecer o sistema público madrileno, são decisivos para que este seja eficiente. Na prática, não só mantêm os melhores indicadores da região, como também contribuem para que a média de Madrid seja a mais favorável de toda a Espanha. De acordo com os últimos dados nacionais do Sistema de Listas de Espera (SISLE), a Comunidade de Madrid lidera, com uma ampla margem, os principais indicadores de listas de espera. Apresenta o menor atraso cirúrgico do Sistema Nacional de Saúde, com um tempo médio de 49 dias, contra 118 da média espanhola, e é a região onde menos pacientes ultrapassam os seis meses de espera, apenas 0,5% contra 61,8% nacional.

O mesmo ocorre nas consultas externas, onde Madrid combina um volume muito elevado de atividade com atrasos sensivelmente menores do que os do conjunto do país, situando-se como um dos sistemas mais eficazes neste domínio. Num contexto nacional em que os pacientes esperam em média 96 dias para serem atendidos por um especialista, na CAM o número reduz-se para 63 dias, o que representa mais de um mês a menos de espera (33 dias).