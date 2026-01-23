Fabricante de munições checo dispara 32% na estreia em bolsa após maior IPO de sempre de uma empresa de defesa

As ações do Czechoslovak Group dispararam 32% na sua estreia na bolsa de Amesterdão esta sexta-feira, elevando a sua capitalização para mais de 30 mil milhões de euros.

O fabricante de munições aproveitou o forte interesse dos investidores por empresas de defesa e armamento num cenário de escalada das tensões geopolíticas na Europa para protagonizar o maior IPO de sempre do setor, tanto em termos de montante levantado como de capitalização de mercado.

No âmbito do IPO, o Czechoslovak Group foi vendido a 25 euros por ação, conferindo-lhe uma avaliação bolsista inicial de 25 mil milhões de euros, com o IPO a permitir levantar um total de 3,8 mil milhões. Pelas 11h00 seguia a valorizar 28% para 32,07 dólares.

O grupo, com sede em Praga, é uma das principais empresa de defesa da Europa e um fornecedor crucial para os países da NATO. É o segundo maior fabricante de munições de médio e grande calibre na Europa e o maior produtor de munições de pequeno calibre do mundo. Detém quase quatro dezenas de fábricas localizadas não só na República Checa, mas também na Índia, Itália, Sérvia, Eslováquia, Espanha, Reino Unido e EUA. Entre os principais clientes está a Ucrânia.

“Tornarmo-nos uma empresa cotada em bolsa demonstra (…) reforça a nossa capacidade de investir na inovação, expandir o nosso alcance global e cumprir a nossa missão de sermos um fornecedor essencial a longo prazo de soluções avançadas de defesa e industriais para os países da NATO e parceiros governamentais em todo o mundo”, salientou o presidente do grupo, Michal Strnad, citado num comunicado da Euronext.

A entrada Czechoslovak Group em bolsa surge numa altura em que outras empresas do setor também estão a alcançar máximos históricos, como a alemã Rheinmetal e a espanhola Indra.