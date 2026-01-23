Goldman Sachs continua a ver potencial de subida na Indra até aos 75 euros

Apesar dessa valorização, os analistas continuam confiantes na empresa e a Goldman Sachs reiterou a sua recomendação de compra da Indra e continua a ver potencial de subida, até 75 euros.

Assim, a entidade norte-americana atribui um potencial de 39% a partir dos preços atuais aos títulos da Indra. «Ainda há caminho a percorrer na história de crescimento estrutural, apoiada pelo aumento plurianual das despesas com a defesa na Europa», explicam desde a entidade.

Desta forma, os analistas elevaram o preço-alvo de 60 euros para 75 euros, face ao contexto favorável para todo o setor da Defesa e, mais concretamente, para a empresa espanhola. «Acreditamos que o segmento de Defesa da Indra está posicionado de forma favorável para crescer, graças à perspetiva de um aumento das despesas com a defesa, sobretudo em Espanha e com potencial de subida no resto da Europa», explicam.

Nesse sentido, acreditam que a empresa está bem preparada graças à sua «capacidade de cobrir toda a cadeia de valor da defesa graças ao seu amplo portfólio de produtos, ao mesmo tempo que aproveita a sua herança em TI, o que a diferencia do resto das suas congéneres no setor aeroespacial e de defesa (A&D)».

Assim, eles apontam que a próxima fase de crescimento virá de “quatro vias adicionais: Veículos Terrestres, Espaço, Armas e Munições e IndraMind”. Graças a isso, eles acreditam que o mercado potencial da Indra aumentará, o que abrirá caminho para atingir suas metas de receita de 10 mil milhões de euros.

«Esperamos ver evidências disso nos resultados do último trimestre de 2025 da Indra, mas, acima de tudo, no seu Capital Markets Day do segundo trimestre do ano, que deve ser um catalisador fundamental a curto prazo, uma vez que a administração detalhará os diferentes pilares dos seus objetivos a médio prazo», concluem.