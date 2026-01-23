Hospital Universitário Geral de Villalba valoriza a continuidade dos cuidados de saúde

A área de Continuidade Assistencial é um pilar fundamental do Hospital Universitário Geral de Villalba — hospital público da Comunidade de Madrid —, que agrega valor à assistência sanitária, favorecendo que os pacientes recebam uma assistência médica de qualidade, coordenada, completa e contínua em todos os âmbitos assistenciais e instituições envolvidas no seu processo de saúde, e ao longo de todas as suas fases.

O Hospital Universitário Geral de Villalba, pioneiro na criação desta área e da figura do seu responsável há mais de uma década, esta estratégia visa garantir que os pacientes tenham sempre o acompanhamento necessário, estabelecendo pontes e reforçando o vínculo, a relação e o compromisso entre os cuidados hospitalares, os cuidados primários, os centros sociosanitários e o ambiente social, que inclui associações de pacientes, escolas, câmaras municipais e outros ambientes comunitários.

Mais concretamente, esta área nasceu com o objetivo de trabalhar na resolução coordenada dos processos de assistência ao paciente entre os dois âmbitos de assistência, promovendo a continuidade dos cuidados como meio para favorecer a segurança e a qualidade na assistência ao paciente, a eficiência do sistema e a satisfação dos utilizadores e profissionais. Para tal, além de um profissional médico, diretor da unidade, esta conta com profissionais de Enfermagem de Continuidade Assistida, fundamentais para coordenar os cuidados ao paciente ao longo de todas as trajetórias assistidas.

«Queremos garantir uma assistência centrada na pessoa, humana, segura, coordenada e equitativa, acompanhar o paciente na sua passagem pelo sistema de saúde e que este funcione como um todo, evitando a fragmentação dos cuidados e que o paciente se perca ou perceba saltos entre os diferentes níveis de assistência, especialmente nos casos mais complexos e que requerem um acompanhamento contínuo, como os pacientes crónicos ou frágeis», explicou o Dr. Jesús Fernández Tabera, diretor de Continuidade Assistencial do General de Villalba. «Para o conseguir, promovemos que os profissionais trabalhem em conjunto, estejam informados, alinhados, comuniquem e partilhem objetivos», acrescenta.

REDE DE APOIO

Para alcançar essa integração, o hospital estabeleceu um sistema de trabalho conjunto com os centros de Atenção Primária e os centros sociosanitários, reforçando a rede de apoio aos pacientes e aprofundando áreas como a promoção do uso racional de medicamentos; a segurança do paciente por meio de sistemas de vigilância e controle de alertas; ou a já mencionada atenção à cronicidade por meio de programas de atendimento a pacientes com telemedicina, consultas monográficas, enfermeiras gestoras de casos no desenvolvimento de processos de assistência integrada ou planos de melhoria do acompanhamento após a alta hospitalar.

Por outro lado, a Continuidade Assistencial trabalha para garantir a acessibilidade do paciente aos cuidados de saúde com critérios de qualidade e segurança, desenvolvendo protocolos com exames complementares em patologias prevalentes encaminhadas pela Atenção Primária e utilizando as TIC, inteligência artificial ou Big Data para promover a alta resolução nas consultas.

«Um dos nossos objetivos», salientou o Dr. Fernández Tabera, «é criar valor na população, implementando novas tecnologias que contribuíram para melhorar a transformação digital na continuidade assistencial, facilitar uma melhor coordenação entre as equipas médicas e garantir que as informações sobre o estado de saúde do paciente sejam partilhadas de forma eficaz e acessível a todas as partes envolvidas nos seus cuidados. “O prontuário eletrónico e outras melhorias e ferramentas digitais nos permitiram avançar na deteção precoce de doenças e possíveis complicações, bem como otimizar a segurança e a eficiência no acompanhamento dos pacientes, evitando interrupções ou incoerências na assistência entre os diferentes níveis de atendimento”, acrescentou.

Neste contexto, também foram implementadas e ampliadas iniciativas de saúde populacional promovidas pela Comunidade de Madrid, como os programas de deteção precoce do cancro da mama e do cólon (DepreCam e PreveColon) e outros centrados na prevenção precoce do cancro do pulmão (DepreCap) e da doença renal.

Outro dos desafios desta área é a melhoria da experiência do paciente no percurso ou trajetória clínica do hospital. Neste ponto, trabalha-se para que seja integral e personalizada, e para isso são utilizadas ferramentas como os Resultados em Saúde e na Experiência do Paciente (PROMs e PREMs), que permitem recolher a perceção do paciente não só sobre os seus resultados em saúde, mas também sobre a sua experiência, tornando-os participantes na conceção e melhoria dos processos de assistência através do Conselho Consultivo de Pacientes e Cidadãos.

Além disso, o hospital também conta com um plano de melhoria da assistência ao paciente institucionalizado em centros sociosanitários através do uso de videoconsultas com seus profissionais através do Portal Sociosanitário, circuitos diferenciais ou assistência multidisciplinar, entre outras ações.

SAÚDE

Além da assistência integral e contínua aos pacientes, o Hospital Universitário Geral de Villalba implementou um Plano de Abertura à Sociedade Civil voltado para a promoção da saúde, informação e educação sanitária, para melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, o bem-estar geral da comunidade em que atuam, através da colaboração com entidades externas, como ONGs, associações de pacientes, centros educativos e meios de comunicação, entre outros atores sociais, além da Atenção Primária, centros sociosanitários e residências.

«A saúde não termina — nem começa — no hospital. Por isso, garantimos a nossa presença em atividades, cursos, workshops, escolas e outras iniciativas de sensibilização sobre autocuidado e promoção de hábitos saudáveis, em colaboração com associações de pacientes, escolas e administrações locais», afirmou o diretor de Continuidade Assistencial do centro de Villalbino.

Este trabalho preventivo estende-se ao âmbito comunitário e educativo, com atividades destinadas a abordar questões fundamentais para a saúde da população, como a educação em saúde mental ou a prevenção de infeções sexualmente transmissíveis, o uso responsável de contracetivos e a promoção de hábitos de vida saudáveis, com foco em fatores de risco como o consumo de tabaco, outros comportamentos aditivos ou hábitos tóxicos.

Trata-se de «conseguir uma maior ligação com a sociedade civil através de ações de apoio às ações das associações de bairro, associações de doentes e administrações locais; contribuir para uma educação sanitária adequada dos cidadãos através da promoção da formação; e fazer com que os profissionais de saúde da nossa instituição sejam protagonistas e referências sociais do bom desempenho no exercício da sua profissão», resumiu o Dr. Jesús Fernández Tabera.

A área de Continuidade Assistencial do Hospital Universitário Geral de Villalba continuará avançando em um modelo que reforça a coordenação entre profissionais e antecipa as necessidades dos pacientes. “A estratégia passa por consolidar um sistema integrado, capaz de responder de forma eficaz à complexidade clínica e social, garantindo uma assistência de qualidade, coordenada, completa e contínua”, conclui.