IL quer ministro da Economia no Parlamento para explicar apoios à restauração

A Iniciativa Liberal (IL) apresentou no Parlamento um pedido de audição ao ministro da Economia e Coesão Territorial, na sequência do anúncio de que o Governo prepara um programa de apoio à restauração. Num evento da Antena 1 e Jornal de Negócios, Manuel Castro Almeida afirmou que as empresas desta indústria terão apoios de até 60 mil euros, com 30% potencialmente a fundo perdido.

Para a IL, “este é mais um exemplo do Estado a interferir na economia de forma descabida, pondo todos os contribuintes a pagar, a subsidiar, um setor de atividade, sendo que este setor, como sabemos, tem tido um crescimento recorrente, ano após ano, num país onde o peso do turismo na restauração é bastante significativo”.

No requerimento endereçado ao deputado Pedro Coimbra, presidente da Comissão de Comissão de Economia e Coesão Territorial, a IL destaca que Castro Almeida “anunciou um apoio ao investimento na área da restauração de até 60 mil euros dos quais 30% são a fundo perdido, argumentando que o setor ainda está a passar dificuldades vindas da pandemia”.

Na realidade, o governante disse que essa parcela de 30% ficará à condição: “um apoio até 60 mil euros, sendo que 70% são reembolsáveis e 30% podem ser a fundo perdido se as empresas atingirem aos resultados”.

No entender do partido liderado por Mariana Leitão, “este é mais um exemplo do Estado a interferir na economia de forma descabida, pondo todos os contribuintes a pagar, a subsidiar, um setor de atividade, sendo que este setor como sabemos tem tido um crescimento recorrente, ano após ano, num país onde o peso do turismo na restauração é bastante significativo. Os liberais referem no pedido de audição que a restauração teve um crescimento de 5,2% em 2024.

“O mercado deve funcionar e assegurar que a procura e a oferta se encontram e não são forçadas por distorções de um Estado omnipresente que destrói valor económico e financeiro num país que não se pode dar a esse luxo”, afirmam, dizendo ser necessário perceber as razões para este “pacote de apoio a um setor económico que está em grande crescimento”.