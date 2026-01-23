Luís Neves lidera comunicação do Centro Internacional de Diálogo KAICIID

É a primeira vez que é nomeado um português para liderar a comunicação, refere a organização intergovernamental dedicada à promoção do diálogo inter-religioso e intercultural.

Luís Neves é o novo diretor de comunicação do KAICIID – Centro Internacional Rei Abdullah bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural. É a primeira vez que é nomeado um português para liderar a comunicação, refere a organização intergovernamental dedicada à promoção do diálogo inter-religioso e intercultural em comunicado.

“Este é um momento entusiasmante para integrar o KAICIID e contribuir para ampliar o alcance e a eficácia das suas mensagens de diálogo, compreensão e paz. O meu objetivo é aplicar a experiência que adquiri ao longo da última década para reforçar uma abordagem de comunicação eficaz, transparente e orientada para resultados – consolidando a presença institucional do Centro nos media nacionais e internacionais, nas plataformas digitais e nas redes sociais, e promovendo novas formas de divulgar histórias impactantes e iniciativas transformadoras”, afirma o responsável.

Com 35 anos, e quase 10 de experiência no Reino Unido, incluindo cerca de cinco anos em três departamentos do Governo britânico, em Whitehall, Luís Neves trabalhou nas áreas de comunicação estratégica, campanhas e relações com os media. Integrou o Covid Resilience Hub do Cabinet Office, onde desenvolveu campanhas de segurança pública e saúde. Esta experiência permitiu-lhe trabalhar com um vasto leque de stakeholders, incluindo instituições religiosas, organizações multilaterais, academia e instituições culturais, destaca o comunicado.

Com sede em Lisboa, o KAICIID reúne líderes religiosos que representam as cinco principais religiões do mundo, decisores políticos e especialistas globais para identificar soluções partilhadas para os desafios contemporâneos.