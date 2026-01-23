Pessoas +M

Luís Neves lidera comunicação do Centro Internacional de Diálogo KAICIID

 + M,

É a primeira vez que é nomeado um português para liderar a comunicação, refere a organização intergovernamental dedicada à promoção do diálogo inter-religioso e intercultural. 

Luís Neves é o novo diretor de comunicação do KAICIID – Centro Internacional Rei Abdullah bin Abdulaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural. É a primeira vez que é nomeado um português para liderar a comunicação, refere a organização intergovernamental dedicada à promoção do diálogo inter-religioso e intercultural em comunicado.

“Este é um momento entusiasmante para integrar o KAICIID e contribuir para ampliar o alcance e a eficácia das suas mensagens de diálogo, compreensão e paz. O meu objetivo é aplicar a experiência que adquiri ao longo da última década para reforçar uma abordagem de comunicação eficaz, transparente e orientada para resultados – consolidando a presença institucional do Centro nos media nacionais e internacionais, nas plataformas digitais e nas redes sociais, e promovendo novas formas de divulgar histórias impactantes e iniciativas transformadoras”, afirma o responsável.

Com 35 anos, e quase 10 de experiência no Reino Unido, incluindo cerca de cinco anos em três departamentos do Governo britânico, em Whitehall, Luís Neves trabalhou nas áreas de comunicação estratégica, campanhas e relações com os media. Integrou o Covid Resilience Hub do Cabinet Office, onde desenvolveu campanhas de segurança pública e saúde. Esta experiência permitiu-lhe trabalhar com um vasto leque de stakeholders, incluindo instituições religiosas, organizações multilaterais, academia e instituições culturais, destaca o comunicado.

Com sede em Lisboa, o KAICIID reúne líderes religiosos que representam as cinco principais religiões do mundo, decisores políticos e especialistas globais para identificar soluções partilhadas para os desafios contemporâneos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Luís Neves lidera comunicação do Centro Internacional de Diálogo KAICIID

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Comunicação
Dédalo lança policy tracker português, o Inspect

A plataforma antecipa a entrada em vigor da regulamentação do lóbi, aprovada no parlamento no dia 12 de dezembro e ainda não homologada.

Carla Borges Ferreira,

Rodrigo Almeida Fernandes

Presidenciais: uma trapalhada na comunicação

A campanha transformou-se num espelho do nosso tempo político: muito barulho, pouca substância e uma comunicação que, em vez de esclarecer, confunde. O maior risco não é quem vence, mas a banalização.

Rodrigo Almeida Fernandes,

+M
Como ganhar o Natal? Intuição e/ou dados são respostas

Intuição e/ou dados? Luís Lobato Almeida, do Pingo Doce, Andreia Vaz, da Worten, e Margarida Costa, da Yadayada, dão a resposta, num painel sobre o branded reach dos anúncios deste Natal.

Rafael Correia, Diogo Simões, Hugo Amaral,