Marketing de influência em debate no AdClick Summit

Especialistas e líderes de mercado reúnem-se no AdClick Summit para discutir o impacto, os desafios e o potencial económico do marketing de influência nas estratégias das marcas.

A crescente relevância do marketing de influência nas estratégias das marcas estará em destaque no AdClick Summit – The Business of Influence, que se realiza a 5 de fevereiro, no Estúdio ECO, em Lisboa, a partir das 09h00. O evento, promovido numa parceria entre o Adclick Group, o ECO e o +M, propõe uma reflexão sobre a maturidade, os desafios e o impacto económico de um setor que tem vindo a ganhar peso no investimento em comunicação.

Num mercado cada vez mais fragmentado e competitivo, a influência digital deixou de ser apenas uma extensão das redes sociais para se afirmar como um instrumento estratégico na construção de marca, reputação e vendas. A profissionalização do setor, a exigência de métricas mais rigorosas, a transparência e o enquadramento regulatório colocam novos desafios às empresas, temas que estarão no centro do debate do AdClick Summit, reunindo profissionais de marketing, comunicação e gestão para analisar o contributo da influência para os resultados de negócio.

O encontro contará com três mesas redondas dedicadas aos principais desafios e tendências do setor. O debate arranca com uma reflexão sobre como reforçar a confiança, a transparência e o rigor no marketing de influência, evolui para a discussão sobre a passagem do conteúdo tático ao planeamento estratégico de media e termina com uma análise ao papel do marketing de influência na geração de resultados de negócio.

Entre os oradores confirmados estão Teresa Burney, Business Unit e Media Director Unilever, Marta Carvalho, Responsável de Digital Content Continente e Eduardo André, Global Social Media & Creators da Nestlé, entre outros especialistas do setor, que pode ver aqui.

Mais do que um evento setorial, o AdClick Summit pretende posicionar o marketing de influência no debate económico e empresarial, enquadrando-o como parte integrante das decisões estratégicas das organizações. Num contexto em que os consumidores demonstram maior confiança em recomendações personalizadas do que em formatos publicitários tradicionais, o encontro surge como um espaço de reflexão sobre a eficácia, o valor e a sustentabilidade de um setor que continua a redefinir a forma como as marcas comunicam e criam valor.

Consulte o programa completo e inscreva-se aqui.

O evento é gratuito, mediante inscrição e confirmação.