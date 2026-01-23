Politécnico de Leiria lidera plano de desenvolvimento do turismo da ilha de Santiago

A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria está a elaborar o plano de desenvolvimento estratégico para o turismo da ilha de Santiago, em Cabo Verde, com o objetivo de potenciar o crescimento económico e a sustentabilidade ambiental do território. As comunidades locais, empresas, entidades públicas e outros agentes da ilha são chamados a participar neste plano que vai servir de instrumento orientador para o setor.

“A elaboração do plano terá como foco a valorização dos recursos endógenos da ilha, o reforço das capacidades locais e a promoção de um modelo de desenvolvimento turístico equilibrado, capaz de conciliar crescimento económico, sustentabilidade ambiental, inclusão social e preservação da identidade cultural”, começa por explicar o diretor da ESTM, Sérgio Leandro, citado num comunicado.

Este projeto é orientado pela coordenadora da licenciatura em turismo do Politécnico de Leiria, Dulcineia Ramos, e tem como parceiro a Universidade de Santiago. No âmbito deste programa, académicos, técnicos, decisores institucionais e outros atores relevantes do setor vão partilhar as potencialidades e os desafios do desenvolvimento turístico da ilha.

Participa ainda neste projeto um representante do Governo local de modo a ser assegurado “o alinhamento com as políticas públicas e prioridades estratégicas do território“, detalha o politécnico português na mesma nota.

No futuro este plano servirá de “instrumento orientador da tomada de decisão, promovendo modelos de turismo responsáveis, inclusivos e alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável”, refere.

O projeto deverá começar em julho deste ano com a realização do diagnóstico da ilha de Santiago com vista à elaboração de um caderno técnico especializado que servirá de base para captar financiamento.

Esta colaboração entre as duas instituições de ensino prevê ainda a realização, a partir de abril deste ano, de duas pós-graduações online, uma em marketing e promoção turística e outra em gestão e direção hoteleira. Esta última será apenas ministrada pela ESTM.