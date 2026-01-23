Power of You como resposta estratégica aos desafios do talento e do futuro do trabalho

A OOCA foi palco, no passado dia 14 de janeiro, do relançamento oficial da Power of You, uma nova metodologia que propõe uma abordagem inovadora e diferenciadora ao desenvolvimento do talento, da liderança e da performance organizacional. Uma metodologia criada em 2018 pela Sofia Costa Quintas, foi agora renovada após a entrada da EYER Partners S.A., no capital da empresa. Para além de uma nova imagem, a solução apresenta mais automatismos, explora a utilização de IA e o seu formato foi preparado num contexto de internacionalização.







O evento reuniu board members e people leads de várias empresas nacionais, especialistas e académicos, que refletiram sobre os desafios que as empresas enfrentam num contexto de transformação acelerada, marcado pela incerteza, pela pressão tecnológica e pela crescente complexidade humana.

A sessão de abertura contou com uma mensagem deixada pelo Jorge Magalhães Correia, Chairman da Fidelidade, que sublinhou a centralidade do capital humano na estratégia empresarial: “Num contexto de mudança acelerada, investir nas pessoas e no seu potencial deixou de ser uma opção para passar a ser uma condição essencial para a sustentabilidade das organizações”, afirmou.

Seguiu-se o primeiro painel, subordinado ao tema “Visão para Inovar”, que reuniu José Galamba Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguros, João Vieira de Almeida, Senior Partner da VdA, e a própria Sofia Costa Quintas. A conversa centrou-se na necessidade de as organizações adotarem modelos de inovação consistentes e estruturados, que não se limitem a seguir tendências, mas que criem valor de forma duradoura, com base numa compreensão clara das pessoas e da cultura organizacional.

Os oradores destacaram que a inovação deixou de ser apenas tecnológica para assumir uma dimensão humana, cultural e estratégica, exigindo novas abordagens à liderança, à gestão do talento e à relação entre indivíduos, equipas e organizações.

O segundo painel, “A Ciência do Talento”, trouxe uma perspetiva multidisciplinar sobre o comportamento humano e o desempenho profissional. Participaram Nuno Pimentel, médico, Guilherme Victorino, Professor e Subdiretor da Nova IMS, Mário Boto Ferreira, psicólogo, Carlos Coelho, Presidente da Ivity, e Carlos Tadeu, ilustrador responsável pelo desenvolvimento visual das imagens que integram a ferramenta Power of You.

A presença de Carlos Tadeu evidenciou a importância da dimensão simbólica e visual da metodologia. As imagens foram concebidas como “cartas vivas”, capazes de falar de forma diferente a cada pessoa, desempenhando um papel essencial nos processos de reflexão, autoconhecimento e tomada de consciência. Esta componente reforça a ligação entre ciência, emoção e significado, acrescentando profundidade à experiência da ferramenta em contexto individual e organizacional.

Ao longo do debate, foi reforçada a ideia de que o futuro das organizações passará pela capacidade de integrar inovação, ciência e tecnologia com consciência, autenticidade e propósito, criando contextos onde as pessoas possam desenvolver todo o seu potencial.

O lançamento da Power of You afirma-se, assim, como um momento de reflexão estratégica sobre o papel do talento no crescimento sustentável das empresas, propondo uma metodologia que não segue modas nem soluções superficiais, mas que aposta numa inovação sólida, consistente e centrada no ser humano, alinhando pessoas, liderança e estratégia com os desafios do presente e as exigências do futuro.