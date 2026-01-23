Presidenciais. Nova sondagem aponta Seguro à frente de Ventura com 70% de votos

António José Seguro volta a surgir como favorito para a Presidência da República arrecadando 70% das intenções de voto nesta segunda volta. Já André Ventura consegue angariar 30% das intenções de voto. Os dados são da sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para a RTP, Público e Antena 1, publicada esta sexta-feira.

A sondagem indica ainda que Seguro e Ventura parecem garantir o apoio da maioria dos inquiridos que votaram neles na primeira volta, com a manutenção de 99% e 93% dos votos, respetivamente.

Em relação aos restantes candidatos, entre quem votou em Cotrim de Figueiredo, António José Seguro mobiliza 56% dos votos e André Ventura reúne 16%. Entre os que votaram em Gouveia e Melo, a mobilização é de 67% e 14%, respetivamente. Finalmente, entre os votantes de Marques Mendes, a distribuição é 69% e 10%, respetivamente.

Na sondagem da Intercampus, revelada na quinta-feira, António José Seguro contava com 60,68% das intenções de voto. O barómetro para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV colocava André Ventura com 24,5% dos votos. Os indecisos componham 14,8% dos eleitores.

A sondagem da Universidade Católica baseou-se em 1.102 entrevistas telefónicas, apresenta margem de erro de 2,9% e registou taxa de resposta de 97%. Os dados foram recolhidos entre 20 e 21 de janeiro, após a primeira volta.

Os dois candidatos enfrentam-se em direto nas televisões na próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, às 20h30. De acordo com a RTP, não vai haver frente a frente na rádio, após recusa de António José Seguro.