Regulador dos seguros tem um milhão de euros em salários ‘ilegais’
Em causa as remunerações dos administradores e dos membros da Comissão de Fiscalização da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF),
Uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) ao financiamento da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) concluiu que esta entidade gastou quase um milhão de euros a mais, face ao que deveria ter pagado, em salários dos seus administradores e membros da Comissão de Fiscalização.
Segundo noticia o Expresso (acesso pago), citando a auditoria do TdC que começou por incidir no período entre 2018 e 2023, mas acabou por examinar períodos anteriores e posteriores, o desvio é culpa do Governo — tanto o atual de Luís Montenegro como o anterior de António Costa – na renovação de mandatos dos órgãos sociais do supervisor dos seguros.
O TdC destaca que a ASF, atualmente liderada por Gabriel Bernardino, teria poupado 561 mil euros só nas remunerações com três membros do Conselho de Administração (José Almaça, Maria Nazaré e Filipe Serrano), não fosse a inércia de vários governantes em substituir os administradores do regulador.
