Segurança Social exige 2,6 milhões de euros à FPF pelo contrato de Fernando Santos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi intimada pela Segurança Social a pagar uma dívida de cerca de 2,6 milhões de euros devido ao contrato com o ex-selecionador Fernando Santos, segundo avança o Record (acesso pago). A este valor terão ainda de ser somados juros e multas.

O montante diz respeito ao último ano do contrato de Fernando Santos e restante equipa técnica com a FPF, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. O restante, segundo o jornal desportivo, terá prescrito. A direção da Federação Portuguesa de Futebol, atualmente liderada por Pedro Proença, esteve reunida na terça-feira para avaliar a situação.

O contrato assinado em 2014 pelo antigo treinador da Seleção Nacional com o organismo de futebol ficou envolvido em polémica após se saber que recebeu a remuneração através da sua empresa Femacosa, e não como rendimento de trabalho, tendo assim pago IRC em vez de IRS sobre os salários auferidos durante o período contratual — situação que fez com que perdesse um processo contra o Fisco em 2022.