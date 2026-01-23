Sete países europeus consideram Trump um “inimigo da Europa”
Sondagem de revista francesa mostra que 51% dos inquiridos oriundos de França, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha, Dinamarca e Polónia olham para o presidente norte-americano como "inimigo da Europa".
Metade dos cidadãos de sete países da União Europeia (UE) considera o presidente norte-americano um “inimigo da Europa”, segundo uma sondagem publicada esta sexta-feira pela revista francesa Le Grand Continent.
Dos 7.498 inquiridos de França, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha, Dinamarca e Polónia, apenas 8% considera Donald Trump um “amigo da Europa”, enquanto 51% classifica o republicano como “inimigo da Europa”. Cerca de 39% acreditam que “não é nem uma coisa nem outra” e 2% não souberam responder.
O inquérito realizado entre 13 e 19 de janeiro mostra que 58% dos cidadãos dinamarqueses classifica Trump como um “inimigo” numa altura em que Trump luta pela anexação da Gronelândia. Um valor próximo dos registados em Espanha e em França (55%). Por outro lado, a Polónia é a exceção, onde apenas 28% dos inquiridos olham para Trump como um “inimigo”.
Nos sete países europeus, 44% dos inquiridos disseram que Trump “se comporta como um ditador”, enquanto outros 44% consideram que o presidente norte-americano tem “tendências autoritárias”. Apenas 10% considera que “ele respeita os princípios democráticos”.
Numa altura marcada pela tensão internacional, a grande maioria (73%) defende que a UE “deve contar apenas consigo própria”, uma opinião partilhada pelo presidente ucraniano que disse, no Fórum Económico Mundial, em Davos, que a “Europa precisa saber defender-se sozinha”.
