Sofia Barros vai reformar-se. APAP procura sucessor

APAP abre concurso para suceder a Sofia Barros, secretária-geral da associação que representa as agências de publicidade. Sofia Barros é secretária-geral da APAP desde 2008.

Sofia Barros, secretária-geral da APAP (Associação portuguesa das agências de publicidade, comunicação e marketing), vai reformar-se. A informação foi avançada no LinkedIn por António Roquette, presidente da associação, que agora procura um sucessor. Sofia Barros é secretária-geral da APAP desde 2008 e, nos 12 anos anteriores, foi CEO da Leo Burnett.

“A Sofia Barros, profissional de reconhecido mérito, entendeu que chegou o momento de iniciar uma nova etapa da sua vida, dedicada a projetos pessoais e a novas experiências. Nesse contexto, cessará funções como secretária-geral da APAP, dando início a uma reforma amplamente merecida, após um percurso profissional marcado pelo compromisso, competência e dedicação à Associação e à indústria”, avança o também CEO da Uzina.

Quem quiser apresentar candidatura “à exigente missão de suceder a Sofia Barros, trabalhando sob a orientação de um conjunto de CEO’s fortemente empenhados em fortalecer a nossa indústria, tornando-a mais preparada, mais reconhecida e valorizada pelo contributo fundamental que representa para a economia, para o PIB e, em particular, para o desenvolvimento das marcas em Portugal”, pode então enviar a candidatura para a ainda secretária-geral da associação – [email protected] – até dia 31 de janeiro.

A candidatura, cuja confidencialidade é assegurada, será reencaminhada para um head hunter externo.