Tekever vai ajudar a “fortalecer a autonomia espacial” de França com satélite SAR

A Tekever vai ajudar a “fortalecer a autonomia espacial” da França. A empresa nacional integra o consórcio selecionado para o projeto DESIR — liderado pela Loft Orbital com participação da Thales Alenia Space — pelo Governo francês para desenvolver um sistema de radar de abertura sintética (SAR) soberano, com um total alocado de 50 milhões, segundo noticia a imprensa internacional (conteúdo em inglês/acesso não condicionado). O programa “visa fortalecer a autonomia espacial da França a longo prazo, particularmente em inteligência, vigilância e reconhecimento”.

“Ser selecionado para contribuir com a primeira capacidade SAR soberana da França é um claro reconhecimento da liderança tecnológica da Tekever em sistemas autónomos de espaço e radiofrequência. A responsabilidade que nos foi confiada pela antena SAR ativa coloca-nos no centro de um programa essencial para a soberania nacional”, diz Nadia Maaref.

“Através do programa DESIR [Démonstrateur Spatial pour l’Imagerie Radar], vamos fornecer tecnologias espaciais avançadas e fortalecer a autonomia de longo prazo da França, investindo em centros de excelência e equipas altamente qualificadas”, continua, destaca a diretora-geral da Tekever França, citada em comunicado.

O contrato, fechado com o Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES) e a Direção-Geral de Armamentos (DGA), surge no âmbito do DESIR. O programa visa o desenvolvimento de tecnologias para a obtenção de imagens de radar espacial, complementando os radares internacionais existentes, reforçando as capacidades de monitorização a partir do espaço.

O futuro satélite SAR irá permitir à Força Armadas monitorizar a superfície terrestre 24h por dia, sete dias por semana, com a mesma visibilidade, tanto durante o dia como à noite, e independentemente das condições atmosféricas, proporcionando uma imagem clara em zonas de conflito ou corredores marítimos, algo crítico para as forças de defesa. O início de 2029 é a data prevista de funcionamento deste programa.

Como líder do consórcio, Loft Orbital será responsável pelo satélite e pelo segmento terreno de controlo, já a Thales Alenia Space França entregará a carga útil e o segmento terreno do utilizador, trabalhando em estreita colaboração com a Tekever França que irá desenvolver a antena integrada no radar.

Em França, recorde-se, a Tekever tem previsto um investimento de 100 milhões de euros, a cinco anos, com a criação de 100 postos de trabalho. A unidade da empresa em Cahors tem arranque previsto este ano.