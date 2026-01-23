TikTok vende operações nos EUA e promete “proteger segurança nacional” após evitar proibição

A ByteDance, a empresa chinesa que controla o TikTok, vendeu a maior parte das suas operações nos Estados Unidos a investidores não chineses para evitar uma proibição e reduzir alegados riscos à segurança nacional.

Os novos proprietários, entre eles Oracle, MGX, Silver Lake e a entidade de Michael Dell, controlarão mais de 80% da nova entidade, garantindo a continuidade da popular aplicação nos Estados Unidos, de acordo com a ByteDance.

A operação foi negociada durante mais de um ano e põe fim a uma disputa legal que se prolongou por seis anos.

Desde 2019, o TikTok enfrentou tentativas de bloqueio por parte de legisladores, universidades, Exército e pela Casa Branca, numa sucessão de atritos na relação entre os Estados Unidos e a China nos domínios tecnológico e comercial. A aplicação tinha sido alvo de ameaças de proibição e um apagão temporário de 14 horas.

A venda foi antecipada em 18 de dezembro de 2025, informando-se na altura que três entidades terão 45% das participações, enquanto cerca de 33% ficarão nas mãos de subsidiárias dos principais investidores por detrás da ByteDance, que manteria o controlo de aproximadamente 18% do restante das ações.

Utilizadores e influenciadores organizaram protestos e campanhas, durante o longo limbo jurídico, para manter ativa a plataforma, que conta com mais de 200 milhões de utilizadores nos Estados Unidos e se assumiu como um terreno importante na disputa entre as duas potências.

TikTok promete “proteger a segurança nacional” depois de evitar a proibição nos EUA

A rede social de vídeos curtos TikTok prometeu que a nova empresa conjunta que estabeleceu nos Estados Unidos para evitar a sua proibição nos Estados Unidos “operará sob salvaguardas definidas que protegerão a segurança nacional”.

Os mecanismos contemplam “proteções integrais de dados, segurança de algoritmos, moderação de conteúdo e garantias de software para os utilizadores nos Estados Unidos”, indica a empresa num comunicado enviado por representantes da sua empresa matriz, a tecnológica chinesa ByteDance.

A norte-americana Oracle, um dos principais investidores do novo consórcio, “garantirá” os dados dos utilizadores norte-americanos no seu ambiente na nuvem (“cloud”), onde também será alojado o algoritmo de recomendações, “treinado novamente, testado e atualizado” com base nas contas locais.

Além disso, perante as denúncias de que a China usava a plataforma para influenciar outros países, a TikTok promete que a nova entidade “protegerá o ecossistema de conteúdo nos Estados Unidos”, com “poder de decisão” sobre políticas de segurança e moderação de conteúdo.

O comunicado salienta ainda que a rede será “interoperável” com o TikTok noutros países, “garantindo que os criadores norte-americanos possam ser descobertos e que as empresas possam operar à escala global”.

A TikTok salienta que esta nova entidade será propriedade maioritária de empresas americanas — a ByteDance mantém 19,9 % — e que a maioria dos sete membros do conselho de administração são cidadãos dos Estados Unidos. O diretor executivo da plataforma, Shou Zi Chew, também fará parte dela.

Após o anúncio do acordo, Shou publicou um breve vídeo na rede social em que mostrou o seu “agradecimento” aos utilizadores da plataforma e, em especial, aos “200 milhões de norte-americanos”.

“Estamos gratos por fazerem parte da comunidade TikTok e estamos ansiosos por continuar a ver o vosso espírito criativo, grande capacidade de contar histórias e de levar felicidade a todas as pessoas em todo o mundo”, acrescentou o executivo.

O diretor executivo da nova entidade, denominada TikTok USDS (sigla em inglês para “segurança de dados nos EUA”), será Adam Presser, que antes de chegar ao TikTok trabalhou na WarnerMedia, e que será acompanhado no cargo de diretor de segurança por Will Farrell.