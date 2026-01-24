ECO Quiz. A Noruega está a preparar a população para cenário de conflito?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

Depois de a Gronelândia ter avisado a sua população para se preparar para um cenário de invasão e de o exército do Canadá modelar cenários para um ataque dos Estados Unidos, o governo da Noruega também enviou milhares de cartas a avisar os seus habitantes.

Esta semana também ficou marcada por novidades na área da restauração, com o ministro da economia, Castro Almeida, a anunciar apoios para os restaurantes.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.