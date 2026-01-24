Exército conclui primeiro de 11 projetos financiados pelo PRR

O Exército concluiu a empreitada de reabilitação de Casas do Estado no Regimento de Comandos e, com isso, o primeiro projeto dos 11 em curso financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num montante global de mais de 33 milhões de euros. Os projetos “estão a decorrer dentro do planeamento, sendo que deverão estar finalizados até ao final do semestre”, data prevista para a conclusão das Agendas Mobilizadoras.

Ao todo o Exército Português está a executar 11 projetos financiados pelo PRR, “num investimento global de 33.126.629,53 euros, orientado para a modernização e sustentabilidade das suas infraestruturas e para o reforço da resiliência institucional”, refere fonte oficial do Exército Português ao ECO/eRadar.

“As intervenções enquadram-se nos três pilares estruturantes do PRR: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital e visam melhorar condições de vida e de trabalho, aumentar a eficiência energética e potenciar a inovação tecnológica com aplicação operacional e formativa”, sintetiza.

Os projetos financiados abrangem várias zonas do território nacional — incluindo Porto, Lisboa (Lisboa, Oeiras e Sintra), Leiria, Vendas Novas e Santarém (Constância) — “refletindo uma aposta descentralizada na requalificação do edificado e no desenvolvimento de capacidades” —, sendo “enquadradas como um investimento estrutural na prontidão e sustentabilidade, com impacto direto nas pessoas e na capacidade de resposta da Instituição”.

Mais de 31 milhões para reabilitação de infraestruturas militares

O maior montante, um total de 31.486.976,31 euros, está alocado para a reabilitação e modernização de infraestruturas militares. “Entre as ações previstas e em curso, destaca-se a reabilitação de edifícios que totalizam 427 unidades de alojamento, bem como a renovação de estabelecimentos de ensino, nomeadamente o Colégio Militar e o Instituto dos Pupilos do Exército”, indica fonte oficial. O montante inclui ainda “a criação de um Centro Tecnológico de Informática no Instituto dos Pupilos do Exército e a melhoria das condições de acessibilidade no Arquivo Geral do Exército, através da construção de uma rampa de acesso”.

O primeiro projeto de reabilitação — e o primeiro projeto da mais de dezena em curso com financiamento europeu — ficou concluído na passada sexta-feira: a empreitada de reabilitação de Casas do Estado no Regimento de Comandos, em Lisboa. Um montante de 269.569,56 euros foi aplicado para “a recuperação de dois blocos multifamiliares, correspondentes a 32 unidades de alojamento (um total de 16 apartamentos, oito por bloco)”.

“A intervenção incluiu a substituição de portas, janelas e restantes vãos exteriores, a reparação de fissuras e destacamentos de reboco, a recuperação de elementos estruturais, a execução de novas pinturas de fachada para reforço de impermeabilização e a substituição integral das coberturas, permitindo melhorar o conforto térmico e acústico e reforçar a sustentabilidade do edificado, integrando-se no esforço de modernização das infraestruturas apoiado pelo PRR da União Europeia”, detalha fonte oficial do Exército Português.

Mais de 1,4 milhões para uso mais eficiente de energia

Depois da reabilitação das infraestruturas, o pilar que recebeu mais financiamento foi o da Transição Climática. “O Exército tem em curso três projetos de autoconsumo coletivo destinados a reforçar a eficiência energética, num investimento total de 1.491.653,22 euros, contribuindo para reduzir a pegada ambiental e promover uma utilização mais eficiente e sustentável dos recursos energéticos”, adianta.

No âmbito da Transição Digital, tem ainda “em desenvolvimento um projeto associado a um caso de uso de tecnologia 5G, financiado em 148.000 euros”. O mesmo tem como objetivo “reforçar a capacidade de experimentação e inovação do Exército e a sua adaptação a desafios emergentes no domínio digital, incluindo aplicações com potencial relevância para a instrução e treino”, explica fonte oficial do Exército Português.

Questionado sobre o estado da execução dos projetos, fonte oficial do Exército Português refere que estão a decorrer “dentro do planeado” e a conclusão é esperada “até ao final do primeiro semestre”. Ou seja, dentro do prazo de conclusão das Agendas Mobilizadoras do PRR.