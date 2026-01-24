Ingrid: Alerta para perigo de cheias no Ribatejo. Veja aqui as estradas cortadas

O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo informou que existem várias estradas inundadas e ativou no nível amarelo o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo.

“Mantendo-se a situação atual, e de acordo com a previsão meteorológica para a bacia do Tejo, prevê-se que os caudais lançados no rio Tejo pelos seus afluentes se mantenham elevados nos próximos dias“, refere uma nota enviada à agência Lusa.

Assim, a “Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém decidiu elevar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo a partir das 13 horas de hoje [sábado] para o seu nível amarelo”.

De acordo com a nota, às 13 horas, verificavam-se no Município de Coruche situações de submersão no desvio à Ponte da Escusa (Couço-Coruche), na ligação Estrada Nacional (EN) 114 e a EN251 (estrada das Meias) e na ligação EN114-3 e a EN119 (estrada da Amieira).

Há ainda registo de submersão da EN114-2, entre Setil e a Ponte do Reguengo (submersa), no município do Cartaxo, e a submersão da Ponte de Alcaides, Ponte da Panela (cortada para manutenção), da Ponte do Alviela – EN 365 — Pombalinho/Vale de Figueira (interdita) e de Vale de Figueira-estrada do Campo em Vale Figueira (EM 1348), no concelho de Santarém.

De referir ainda os condicionalismos na Golegã, na CM 1-estrada dos Lázaros, Ponte do Alviela-EN365-Pombalinho/Vale de Figueira (Interdita) e estrada das Braquenizes, que liga a reserva natural do Boquilobo aos Riachos.

Está também interdita a ligação CM Lobo Morto-Pé da Serra, e há registo de submersão na Quinta do Seabra-Vila da Marmeleira e na CM São João da Ribeira e Laroujo, assim como condicionalismos em CM Valebom–Marmeleira, no concelho de Rio Maior.

A circulação rodoviária faz-se de forma alternada na EN368 Alpiarça–Tapada.

O comunicado refere que o Cais do Almourol está submerso (Vila Nova da Barquinha) e a Estação de Canoagem de Alvega (Abrantes) está parcialmente inundada.

Estão ainda afetadas as vias de comunicação na localidade de Carvalhos/Manique do Intendente/Azambuja (Azambuja), a estrada municipal 570 (Torres Novas) e a EN358-2 (Constância), que se encontra interdita devido a movimento de massas.

Também em Constância regista-se a submersão do parque de estacionamento.

De acordo com a nota enviada pelo Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, a situação meteorológica atual e a prevista pode originar a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas pela acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, assim como a ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de cursos de água e ribeiras.

A proteção civil alerta também para a instabilização de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros) motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal e para o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas.

Há ainda que ter em atenção o piso rodoviário escorregadio e a formação de lençóis de água e a interdição de algumas vias rodoviárias por submersão.

“É expectável nas próximas horas, a manutenção dos caudais elevados debitados pelas barragens da bacia do Tejo”, adverte, aconselhando a que se retirem das zonas normalmente inundáveis equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens e se salvaguardem os animais em locais seguros, retirando os rebanhos.

“Não atravesse com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas”, aconselha ainda a proteção civil.