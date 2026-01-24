naturalmente neste ano.. Este dado, de 2023, é pior, em 0,5 pontos percentuais, do que o registo de 2022. O país está, assim, numa “fase inicial” no que diz respeito à circularidade, considera Luísa Magalhães, diretora executiva da Smart Waste em Portugal. Para o diretor técnico da Associação Portuguesa da Indústria dos Plásticos, Nuno Aguiar, já foram dados “passos importantes” no país, já que o conceito de economia circular está hoje integrado nas políticas

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.