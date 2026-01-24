Rússia ataca Kiev enquanto reúne com Ucrânia e EUA para discutir paz

A Ucrânia denunciou os ataques russos durante a noite deste sábado, que causaram pelo menos um morto no país, numa altura em que ucranianos, russos e norte-americanos participam em conversações em Abu Dhabi. Segundo a Reuters, 1,2 milhões de pessoas em todo o país ficaram sem energia, e 6.000 edifícios na capital ucraniana, Kiev, perderam acesso a aquecimento.

O “vasto ataque”, como é descrito, ocorreu durante uma noite com temperaturas de 10 graus negativos.

“Com cinismo, [Vladimir] Putin ordenou um ataque de mísseis brutal e massivo contra a Ucrânia no momento em que as delegações se reúnem em Abu Dhabi para fazer avançar o processo de paz liderado pelos norte-americanos“, disse o chefe da diplomacia Andrii Sybiga.

Os ataques russos durante a noite fizeram pelo menos um morto e 27 feridos em Kiev e Kharkiv, no nordeste, segundo as autoridades ucranianas.

Os alertas de ataques aéreos soaram em todo o país enquanto as delegações ucraniana, norte-americana e russa se encontram, desde sexta-feira, nos Emirados Árabes Unidos para discutir as condições de uma resolução do conflito.

“Esforços de paz? Reunião trilateral nos Emirados Árabes Unidos? Diplomacia? Para os ucranianos, foi mais uma noite de terror russo”, afirmou Sybiga nas redes sociais, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia atacou a Ucrânia com 370 drones e 21 mísseis, atingindo vários edifícios civis, incluindo uma maternidade em Kharkiv.

As conversações em Abu Dhabi são as primeiras negociações diretas conhecidas entre Moscovo e Kiev sobre o plano norte-americano para o fim da guerra.

O conflito causou dezenas de milhares de mortos desde que a Rússia iniciou uma invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

No final do primeiro dia de conversações, Zelensky declarou que era “ainda demasiado cedo para tirar conclusões”.

“É necessário que não apenas a Ucrânia queira acabar com esta guerra e alcançar uma segurança total, mas que uma vontade semelhante surja também na Rússia”, acrescentou.

A presidência russa, que afirmou esperar negociações difíceis, reiterou previamente a exigência de que Kiev retirasse as forças dos territórios industriais e mineiros do leste da Ucrânia, atualmente controlados, em grande parte, pelas forças russas.