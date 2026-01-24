“Sondagens não elegem presidentes”. Seguro apela ao voto ao lado de Pedro Duarte
Acompanhado de Pedro Duarte na visita a um quartel de bombeiros, Seguro manifestou "muita estima" pelo autarca do Porto, que já manifestou apoio na segunda volta das presidenciais.
Numa visita ao quartel de bombeiros no Porto na única ação de campanha marcada para este sábado, António José Seguro apareceu ao lado do autarca social-democrata Pedro Duarte. O presidente da Câmara do Porto, que no início da semana manifestou apoio ao ex-secretário-geral do PS e viu juntar-se a si, mais tarde, o congénere de Lisboa, salientou estar ali na qualidade de autarca eleito a 12 de outubro, mas, perante os jornalistas, não quis deixar dúvidas da sua escolha, merecendo de Seguro uma nota de “muita estima”.
Pedro Duarte foi perentório: “Não dispo as minhas convicções. Quando colocamos em primeiro lugar e primeira instância, o interesse nacional, por vezes as decisões não são muito difíceis. Se olharmos para futuro do país e perspetivarmos o que pretendemos enquanto comunidade, enquanto nação, para mim não há qualquer dúvida. Não tenho qualquer momento de hesitação, votarei no próximo dia 8 com uma grande convicção“. Portugal “ficará em boas mãos” com Seguro em Belém, defende o social-democrata.
Confrontado com a sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para a RTP, Público e Antena 1, que o coloca como vitorioso da segunda volta das presidenciais com mais de dois terços dos votos dos eleitores, o vencedor da primeira volta mantém o discurso de cautela. “Ainda ontem [sexta-feira] ouvi pessoas dizerem ‘isto está ganho’. Não está ganho“, acentuou o adversário de André Ventura. “As sondagens não elegem presidentes, quem elege é cada portuguesa e cada português. O meu apelo é muito simples: votem“. O candidato fez questão de ressalvar o calendário para votação antecipada, com inscrição entre 25 e 29 de janeiro e o exercício do voto a dia 1 de fevereiro.
Aproveitando a presença no Regimento de Sapadores Bombeiros na Rua da Constituição, Seguro fez ainda questão de “expressar toda a solidariedade e apoio” aos agentes da proteção civil que durante o dia têm combatido os efeitos da depressão Ingrid.
Também neste sábado, mas na comissão nacional do PS, José Luís Carneiro, secretário-geral do partido, deixou a nota de que a segunda volta é uma “eleição particularmente importante para o Partido Socialista”, invocando o histórico do partido a favor da democracia nas últimas décadas.
Carneiro disse que “em circunstância alguma, o Presidente da República deve confundir” os poderes que lhe estão conferidos por outros na democracia, designadamente o executivo, numa clara alusão à candidatura de André Ventura, líder do segundo partido com mais deputados na Assembleia da República e por várias vezes candidato a primeiro-ministro.
