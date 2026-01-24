Trump volta a orientar batalha das tarifas para o vizinho Canadá

O Presidente dos EUA voltou a apontar a mira da arma comercial das tarifas para o Canadá, depois de um recuo nas ameaças proferidas em 2025 contra o país seu vizinho. Na mesma semana em que Mark Carney, primeiro-ministro canadiano, fez um discurso considerado quase unanimemente na praça pública como o mais inspirador e ousado em Davos, na Suíça, Trump não perdeu tempo e aproveitou o teclado para nova ameaça na rede social por si fundada, TruthSocial.

“Se o governador Carney pensa que vai fazer do Canadá um ponto de largada [drop-off] de bens e produtos da China para entrarem nos EUA, está redondamente enganado. Se o Canadá fizer um acordo com a China, vai ser imediatamente atingido com tarifas de 100% contra todos os bens e produtos canadianos que entrem nos EUA“, escreveu Donald J. Trump, que, invariavelmente, designa o primeiro-ministro (cargo não existente na nomenclatura do poder dos EUA) de “governador”.

Recentemente, após uma visita de Carney a Pequim, para um encontro com Xi Jinping, o Canadá firmou com a China um acordo que permitirá a importação de até 49 mil carros elétricos com tarifa reduzida de 6,1% – perante os 100% instituídos -, uma estratégia em contramão com o protecionismo decidido pelos EUA face aos elétricos chineses.

Depois de, ainda em Davos, reagindo ao discurso em que Carney instava os países do “poder médio” a juntarem forças contra os poderosos que procuram uma ordem internacional distinta da atual, Trump já ter menosprezado o país vizinho, agora retoma a estratégia das tarifas. “O Canadá vive por causa dos Estados Unidos. Lembra-te disto, Mark, na próxima vez que fizeres declarações”.

A integridade territorial do Canadá é um tema que, de tempos a tempos, entra no discurso desta Administração. O momento mais audaz do discurso de Trump foi a intenção de fazer do país o 51.º Estado do seu país. Já esta semana, o secretário do Tesouro Scott Bessent trouxe a terreiro o tema de um referendo da província canadiana de Alberta para conquistar a independência face a Ottawa. “Os de Alberta são pessoas muito independentes. Há rumores de que podem ter um referendo para decidir se querem ou não ficar no Canadá”, afirmou Bessent, citado pelo Finantial Times. “As pessoas querem soberania”, afirmou o secretário do Tesouro numa entrevista.