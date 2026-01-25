📹A história do Capuchinho Vermelho na era digital
Era uma vez uma menina que vivia no bosque e a quem todos chamavam de capuchinho vermelho. Um dia a mãe chamou-a e pediu-lhe um favor... Reveja a história e como a tecnologia pode ajudar.
Conhece a tradicional história do Capuchinho Vermelho? E se a menina vivesse na era digital? Veja como as tecnologias a podem ajudar quando vai entregar os bolos à sua avó.
Reveja o conto de fadas, adaptado ao mundo digital da Europa em 2030.
