Allianz Trade lança seguro de crédito que reinveste prémios em projetos sociais

A Allianz Trade lançou o Specialty Credit Social2Social, um produto de seguro de crédito pensado para apoiar projetos com impacto social positivo, anunciaram em comunicado. Esta solução cria um modelo circular, onde os prémios das apólices são integralmente investidos em obrigações sociais certificadas, gerando um ciclo contínuo de financiamento para novas iniciativas sociais.

“Pode tratar-se, por exemplo, de um contributo para o acesso ao ensino superior, através da construção de novas escolas, ou para a saúde pública, com projetos hospitalares. Em segundo lugar, os prémios gerados pelas apólices Social2Social são investidos em obrigações sociais certificadas”, explica Florence Lecoutre, Membro do Conselho responsável pela Sustentabilidade, Análise de Dados e IA, Recursos Humanos, Conformidade e Comunicações na Allianz Trade..

O produto destina-se a empresas, instituições financeiras, entidades multilaterais e organismos públicos que pretendam participar em projetos sociais, oferecendo proteção contra riscos de não pagamento, riscos políticos, interrupção contratual e expropriação.

Infraestruturas e habitação acessível no foco

Entre os projetos elegíveis para esta solução contam-se infraestruturas básicas e serviços essenciais a preços acessíveis, habitação acessível e iniciativas de progresso socioeconómico que visem a capacitação de comunidades desfavorecidas.

Todos os projetos submetidos são sujeitos a uma avaliação de sustentabilidade pela Allianz Trade, garantindo o alinhamento com princípios ESG (ambientais, sociais e de governança).

“À semelhança do que aconteceu no passado com o Green2Green, estamos orgulhosos de ver o Social2Social certificado como uma solução sustentável pela nossa empresa-mãe, o Grupo Allianz”, ressalta Aylin Somersan Coqui, CEO da Allianz Trade.