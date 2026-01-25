APS promove cursos sobre Diretiva NIS2, analytics, perdas de exploração, e resseguro

A Academia Portuguesa de Seguradores (APS) divulgou a agenda de formação para o início de 2025, com cinco cursos que vão decorrer entre janeiro e março. As formações, em formato presencial e híbrido, abrangem áreas como cibersegurança, análise de dados, perdas de exploração e resseguro.

O primeiro curso do ano, “A Nova Diretiva NIS2 e o Ciberrisco no Setor Segurador”, abre o Ciclo de Formação sobre “Novos Riscos com Impacto nos Seguros”. A formação presencial está agendada para 28 de janeiro e 6 de fevereiro e abordará a entrada em vigor da diretiva europeia, prevista para 3 de abril, que atribui às administrações das empresas responsabilidade direta pela implementação de políticas de segurança da informação.

Já no dia 2 de fevereiro realiza-se o curso “Analytics e Ciência de Dados para Profissionais de Seguros”, em formato híbrido (presencial ou online). Dirigido a quadros de direção, o programa pretende mostrar como estas ferramentas podem criar vantagem competitiva e melhorar a eficiência na gestão do negócio segurador através de métodos e exemplos práticos.

A 4 de fevereiro está agendada uma formação presencial sobre “Seguro de Perdas de Exploração”, que irá explorar conceitos fundamentais como a definição de lucro bruto, custos adicionais de exploração, cálculo do valor seguro e período de indemnização. O curso incluirá casos práticos de modelação de apólices e regularização de sinistros.

Mais tarde, nos dias 5,6,9 e 10 de fevereiro, decorrerá o curso “Resseguro Avançado”, em formato híbrido, com duas manhãs online e duas presenciais. A formação abordará as formas e tipos de resseguro, os seus impactos na gestão de capital e risco, aspetos práticos da gestão de resseguro e as exigências do regime Solvência II na definição de políticas e estratégias.

A APS anunciou ainda que está agendado para 4 de março o “Curso Avançado Seguro Perdas de Exploração“, destinado a profissionais que pretendem aprofundar aspetos críticos e acompanhar os desenvolvimentos mais recentes do Business Interruption Insurance.

Para mais informações e inscrições sobre os cursos, os interessados podem consultar o website da APS.