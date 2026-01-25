Nicolas Naftalski reforça liderança do Grupo Verlingue como Deputy CEO

O Grupo Verlingue anunciou a contratação de Nicolas Naftalski como Deputy CEO e Head of Specialty & Affinity, numa aposta que pretende acelerar o crescimento da corretora de seguros nos mercados francês e internacional. O executivo será também responsável pela coordenação das subsidiárias internacionais do grupo.

A chegada de Naftalski surge no âmbito de uma reorganização mais ampla da Verlingue, que passa a estruturar-se em três divisões distintas: a Verlingue Entreprise, liderada diretamente por Vincent Harel, CEO do grupo, concentra-se no mercado empresarial francês e integra agora uma Direção de Multinational Business para reforçar os serviços a clientes multinacionais; a divisão Specialty & Affinity, sob responsabilidade de Naftalski, reúne as equipas da Verlingue Imobiliário, da Eyssautier-Verlingue e as atividades de Seguro de Vida-Crédito, com o objetivo de desenvolver novas áreas de especialização na corretagem e distribuição de seguros. Já a Verlingue International agrega as subsidiárias no Reino Unido, Suíça, Itália e Portugal.

“Estou muito satisfeito com a chegada do Nicolas ao Conselho de Administração da Verlingue. Estou convicto de que a sua experiência amplamente reconhecida e a sua energia serão determinantes para acelerar o nosso crescimento”, afirmou Vincent Harel, CEO do Grupo Verlingue.

“Sob a liderança do Vincent, esta nova dinâmica permite à Verlingue posicionar-se para aproveitar todas as oportunidades nos seus diversos mercados, tanto em França como a nível internacional”, sublinhou Benjamin Verlingue, Presidente e CEO do Grupo Adelaïde.

Licenciado em Ciências de Gestão pela Universidade Paris-Dauphine e detentor de um MBA pela HEC/New York University, Naftalski construiu carreira no Grupo Groupama, onde ocupou posições de liderança em França, Turquia e Itália. Mais recentemente, foi Diretor-Geral da Groupama Loire Bretagne, uma das principais caixas regionais do grupo francês, até 2024.

A reestruturação enquadra-se no plano estratégico Better Future 28 do Grupo Adelaïde, que quer afirmar-se como o principal corretor de seguros familiar e independente na Europa. A atividade internacional da Verlingue representou mais de 37% do volume de negócios total em 2024, com 600 colaboradores distribuídos por mais de 20 escritórios regionais.