Nuno Melo associa Chega ao socialismo

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, associou o posicionamento do Chega ao socialismo e comparou André Ventura a Donald Trump, apelando ao voto “em consciência” nas eleições presidenciais de dia 08. Na intervenção de encerramento da convenção autárquica do CDS-PP, no Porto, o líder dos democratas-cristãos, Nuno Melo, assumiu querer “explicar um bocadinho melhor” o posicionamento do partido quanto à segunda volta das eleições presidenciais, recordando que o Chega defende que no dia 08 de fevereiro estará em causa saber quem está “do lado do socialismo ou do lado de quem combate o socialismo”.

“Não se é de direita ou de esquerda porque se diz que é de direita ou de esquerda, e o Chega realmente defende aumentos de impostos e um Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com o dinheiro que é dos contribuintes, logo com a tal mão metida no bolso de quem trabalha, e eu consta-me que mais socialismo do que isto não há“, disse Nuno Melo.

Reiterando a posição transmitida durante a semana da Comissão Executiva de que o CDS-PP “não terá nenhum empenho orgânico, nem nenhum empenho institucional” na segunda volta das presidenciais, Nuno Melo insistiu que o partido não dará “nenhum apoio formal” ao antigo secretário-geral do PS António José Seguro ou ao líder do Chega, André Ventura.

Porém, recordou o momento em que assumiu a presidência do partido, em 2023, quando “um dos candidatos hoje à segunda volta das eleições presidenciais [André Ventura] chamou a imprensa com supostamente sete milhões no bolso, saídos não se sabe bem de onde, dizendo que ia comprar” a sede nacional do CDS-PP, “num largo que não é por qualquer razão que se chama Adelino Amaro da Costa”, o ex-ministro centrista que morreu no acidente aéreo que também matou Francisco Sá Carneiro.

Nuno Melo acrescentou ainda que André Ventura teve esse posicionamento “com a mesma ligeireza”, com que, por exemplo, “um líder de um país do mundo livre hoje diz que vai comprar um território no Ártico contra a vontade dos seus nacionais e da sua população”, numa referência às declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Gronelândia.

“Nós não somos a tal direita que a esquerda gosta, mas também não somos aquela direita que os populistas se aproveitam”, salientou o também ministro da Defesa Nacional, avisando que qualquer “dinâmica das redes sociais” pode gerar “grandes apoios e muitos ‘likes’ do PS ou do Chega”, mas não “acrescentam um voto ao CDS”.

Nuno Melo considerou também “normal” o CDS não apoiar “um candidato socialista”, referindo-se a António Seguro, considerando estar “naquele ponto em que estava o doutor Paulo Portas, em 1998, quando no 16.º Congresso” dos democratas-cristãos disse que “o adversário ideológico do CDS é o socialismo e o adversário político do CDS é o PS”,.

Mas, continuou, “o mundo mudou e a reconfiguração política ou partidária” também obriga “a adaptar aquilo que é uma nova realidade”.

Recusando ainda qualquer pretensão de “dar indicações de voto” para dia 08, Nuno Melo acabou por dizer à audiência para votarem “em consciência”, em “quem achem menos mal” ou “até, se for caso disso, em quem achem razoavelmente bom” ou mesmo “de qualquer uma das outras formas que em democracia também são permitidas, porque expressas em voto e em urna”. “Façam como queiram, mas nunca esqueçam, nenhum de nós que está neste partido é maior do que o nosso partido, é maior do que o CDS. É por isso que cá estamos e é pelo CDS que lutamos todos os dias“, salientou.