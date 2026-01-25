Ventura questiona Seguro sobre subvenções vitalícias
O candidato presidencial desafiou António José Seguro a clarificar se quer ou não mudar a Constituição para acabar com a duplicação de subvenções vitalícias, e citou o caso de Armando Vara.
O candidato presidencial André Ventura desafiou hoje António José Seguro a clarificar se quer ou não mudar a Constituição para acabar com a duplicação de subvenções vitalícias de antigos detentores de cargos públicos, como Armando Vara. “Queria lançar aqui o apelo e a pergunta ao António José Seguro: ele concorda que continuem a receber subvenções vitalícias pessoas que exerceram cargos públicos há não sei quantos anos, algumas delas estão presas, como é o caso de Armando Vara, [que] recebe não uma, mas duas subvenções vitalícias“, afirmou André Ventura, nas Caldas da Rainha, desafiando o adversário na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, a clarificar se “faz sentido que isto aconteça no sistema político hoje”.
Aludindo a uma notícia publicada no Correio da Manhã sobre políticos que acumulam duas pensões vitalícias, como é o caso de Armando Vara, Ventura considerou que este é “um bom tema para o candidato [António José Seguro] poder falar, em vez de estar calado o dia todo”, desafiando-o a responder se “faz sentido mudar a Constituição”.
O também líder do Chega justificou que “é para evitar que situações como a do Armando Vara se continuem a repetir” que quer “mudar a Constituição”. “Mas, parece que estou a falar sozinho e parece que sou só eu que o quero fazer“, salientou. Pois, continuou, António José Seguro “se calhar, tem muita gente na campanha dele que está a receber subvenções vitalícias e é por isso que não se quer comprometer com isso”.
André Ventura falava aos jornalistas nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, onde participou numa arruada com mais de uma centena de apoiantes.
