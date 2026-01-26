5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira é marcada pelo lançamento da Carteira Digital da Empresa e o aumento dos preços de combustíveis . A agricultura também vai estar em cima da mesa, com a reunião de ministros da agricultura dos Estados-Membros a debater a bioeconomia. O Tribunal de Contas Europeu (TCE) vai divulgar do relatório sobre a eficácia dos apoios agrícolas às regiões ultraperiféricas da União Europeia (UE). Destaque ainda para os dados do Eurostat sobre a energia renovável no aquecimento e arrefecimento.

Carteira Digital da Empresa é lançada

O Governo apresenta a Carteira Digital da Empresa esta manhã no Palácio da Bolsa, no Porto. A carteira vai reunir, numa primeira fase, o cartão de empresa, o Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE), a declaração não dívida à Segurança Social e a declaração não dívida à Autoridade Tributária. De acordo com ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, Portugal será o primeiro país da UE a disponibilizar esta ferramenta.

Diesel fica 1,5 cêntimos mais caro e gasolina meio cêntimo

Os combustíveis voltam a subir esta semana, com o gasóleo a ficar 1,5 cêntimos mais caro e a gasolina meio cêntimo, de acordo com os dados do ACP. Quando for abastecer, deverá passar a pagar cerca de 1,571 euros por litro de gasóleo simples e 1,668 euros por litro de gasolina simples 95.

Bioeconomia em reunião dos ministros da agricultura dos Estados-Membros da UE

Os ministros dos Estados-Membros da UE responsáveis pela Agricultura e pelas Pescas reúnem-se esta segunda-feira para debater a alteração do regulamento relativo à agricultura biológica e a Estratégia da UE para a Bioeconomia. Esta última servirá de base para o projeto de conclusões do Conselho da UE sobre a nova Estratégia para a Bioeconomia, a aprovar pelo Conselho de Ambiente. O secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, vai representar Portugal.

O apoio agrícola da UE aos Açores e à Madeira é eficaz? TCE dá a resposta

O Tribunal de Contas Europeu vai revelar esta tarde, pelas 16 horas, as conclusões da sua auditoria aos programas europeus POSEI – de apoio agrícola às regiões ultraperiféricas – relativos a França, Espanha e Portugal no período entre 2019 e 2023. O relatório “O apoio agrícola da UE às suas regiões ultraperiféricas é eficaz? pretende ajudar a Comissão Europeia e os três países a melhorarem as suas estratégias.

Eurostat revela dados sobre utilização de energia renovável no aquecimento

O Eurostat disponibiliza esta segunda-feira os dados europeus sobre a percentagem de energia renovável que é utilizada para aquecimento e refrigeração. Em 2023, a média europeia era de 26,2% do total de energia. Portugal estava na oitava posição com 47,1%. Ficaremos agora a saber os valores de 2024.