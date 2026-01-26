A família, origem do gosto pelo futebol, segundo 52% dos espanhóis

A paixão pelo futebol na Espanha não surge espontaneamente nem por escolha própria, ela é herdada, segundo a perceção de um em cada dois espanhóis (52%), que considera que o gosto pelo futebol é transmitido principalmente no ambiente familiar, de acordo com um estudo promovido pela LALIGA no âmbito da nova campanha «42 legados, 42 formas de ganhar», uma iniciativa que tem como objetivo reforçar o sentimento de pertença e valorizar a emoção, a cultura e a história dos 42 clubes da LALIGA.

Além disso, 7 em cada 10 filhos adeptos de futebol partilham o clube do pai ou da mãe, sendo a Comunidade de Madrid e a Catalunha as regiões onde esta situação é mais frequente. Juntamente com o fator familiar, o componente territorial também desempenha um papel relevante: 24% dos espanhóis associam a sua paixão pela proximidade geográfica com o estádio ou clube, uma característica que se intensifica em comunidades como o País Basco (37%), Astúrias (33%) e Comunidade Valenciana (28,4%).

Nas palavras de Ángel Fernández, diretor de Marca e Estratégia Global da LALIGA: «A herança do futebol é um dos maiores valores da LALIGA. É a soma de 42 culturas, 42 formas de sentir e de vencer, unidas pelo mesmo orgulho de pertença. Com esta campanha, queremos valorizar tudo aquilo que os adeptos recebem dos seus e fazem crescer a cada geração».

Os resultados enquadram-se em 42 legados, 42 formas de vencer, uma iniciativa da LALIGA com uma abordagem integral e transversal, que procura envolver os adeptos, tornando-os participantes de uma narrativa coletiva através das suas histórias e experiências pessoais. A campanha inclui o lançamento de um spot que transmite a importância do legado do futebol, bem como ações especiais em estádios e conteúdos nas redes sociais, em colaboração com os clubes.

A herança futebolística é transmitida, além disso, de múltiplas formas e em diferentes direções. Entre os espanhóis que receberam o futebol por herança familiar, os dados comprovam isso. 76% começaram a seguir o futebol por influência direta do pai ou da mãe, enquanto 18% o fizeram através dos irmãos. Chama a atenção o peso da chamada «herança invertida»: 8% dos que recebem a herança através da família reconhecem ter recebido o gosto pelos filhos, sobrinhos ou netos, o que reflete como o futebol é capaz de construir laços intergeracionais em ambos os sentidos e garante a continuidade do interesse pelo futebol. Este número é especialmente significativo nas Ilhas Baleares (15%) e na Catalunha (12%), ambas acima da média.

Nesta narrativa partilhada, o papel das mulheres ganha visibilidade. 16% dos adeptos afirmam ter herdado a paixão pelo seu clube de uma familiar do sexo feminino, um número especialmente significativo nas Ilhas Baleares (24,6%) e na Catalunha (17,5%), onde esta transmissão por parte de mães, avós ou irmãs assume maior protagonismo.

A importância deste legado é inquestionável para a grande maioria. 93% dos espanhóis considera importante ou muito importante transmitir a paixão por um clube entre gerações, com a Andaluzia novamente à frente como a comunidade que mais valoriza este componente familiar do futebol (com 94%).

Para além da origem do sentimento, o estudo também reflete como e com quem se vive o futebol. O lar continua a ser o principal cenário para acompanhar os jogos: 87% dos adeptos espanhóis afirma vê-los pelo menos uma vez por mês em casa. No entanto, a dimensão social do futebol continua muito presente fora do lar. 57% afirma ir ao bar pelo menos uma vez por mês para ver os jogos, contra 37% que reconhece ir ao estádio com a mesma regularidade.

Entre os que frequentam o estádio, o futebol volta a mostrar-se como uma experiência partilhada. Metade vai com o seu parceiro e 46% vai acompanhado dos seus filhos, uma percentagem que é superior nas Ilhas Canárias (55%), Astúrias (52%) e Madrid (50%). Os andaluzes e murcianos destacam-se por irem ao estádio com o seu pai em maior medida do que a média nacional (29% e 40%, respetivamente, contra 24,75%). As Ilhas Baleares (33,4%), a Comunidade Valenciana (33%) e a Cantábria (31%) destacam-se por uma maior assistência aos campos de futebol acompanhados por mulheres, onde a média nacional se situa em 28,5%, enquanto as Ilhas Baleares e a Cantábria também registam uma presença notável de avós nas bancadas.

As horas que antecedem os jogos também reforçam esse sentimento de pertença. Astúrias apresenta a maior concentração em bares da Espanha (61%), enquanto o País Basco se destaca por um maior consumo nas ruas antes dos jogos (36,4% contra 27% da média nacional). Entre aqueles que acompanham o futebol nos bares, três em cada quatro espanhóis frequentam sempre os mesmos estabelecimentos, um dado que evidencia o forte vínculo que se gera entre o futebol, os espaços de encontro e a identidade local.

AS EQUIPAS MAIS HERDADAS

Ao nível dos clubes, o legado familiar também é fundamental para que a paixão pelas cores perdure ao longo do tempo. Entre a maioria dos clubes da LALIGA, destacam-se duas equipas cujos adeptos reconhecem ter herdado a sua paixão principalmente do ambiente familiar: o Sevilha FC (64,85%) e o Real Madrid (57,29%).

Em termos de transmissão própria, a herança pai-filho é a mais presente em todas as equipas, com destaque para o Valencia CF (51,92%), Sevilla FC (47,84%) e Athletic Club (46,31%). O Real Betis é coroado como a equipa com maior herança intergeracional, com 24,01% dos torcedores que herdaram sua paixão dos avós para os netos, superando amplamente a média dos clubes (15,34%). Se nos concentrarmos nas mulheres como responsáveis por transmitir esse legado, destaca-se o Real Sporting de Gijón (27,01%) como o clube que mais herança é deixada pelas mães acima da média dos clubes. Em termos de herança invertida, são os adeptos do Deportivo de La Coruña, Girona e Maiorca que mais adquirem essa paixão pelos clubes através dos seus filhos, coincidindo com a progressão desportiva desses clubes nos últimos anos.