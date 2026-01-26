Airbus garante 544 encomendas de helicópteros com setor defesa a ganhar peso

A Airbus registou 544 encomendas brutas de helicópteros (536 encomendas líquidas) no ano passado, vindas de 205 clientes de 50 países. A empresa viu aumentar para 28% a sua quota de mercado no setor militar.

“O excelente desempenho da Airbus Helicopters em 2025, marcado por um aumento de quase 20% na entrada de encomendas, demonstra que nossos modernos portefólios civis e militares estão oferecendo as capacidades de missão precisas exigidas no complexo ambiente atual”, diz Bruno Even, CEO da Airbus Helicopters, citado em comunicado.

Em termos de encomendas, a empresa registou uma subida para 51% da sua quota de mercado no setor civil e parapúblico, com a quota de mercado no setor militar a fixar-se nos 28%, com um total de 392 unidades entregues.

“O ano foi marcado por importantes compromissos soberanos, principalmente da Espanha, que fez um pedido histórico de 100 helicópteros — incluindo 50 H145M, 31 NH90 para os três ramos das Forças Armadas e os primeiros pedidos do H175M”, destaca a Airbus.

A empresa assinala mais compromissos do lado da Alemanha — que exerceu “uma opção para mais 20 H145M (totalizando 82), com os primeiros helicópteros já entregues”, tendo ainda recebido o seu primeiro NH90 Sea Tiger, “a mais recente evolução em capacidades de guerra anti-submarino e anti-superfície” —, bem como da Holanda para o programa NH90 (com mais três aeronaves) e Grécia.

Na família Super Puma, a Grécia encomendou oito H215 para combate a incêndios; Marrocos assinou um contrato para dez helicópteros H225M, além das primeiras entregas ao Iraque. O segmento de bimotores leves também se mostrou “robusto”, com a Espanha a encomendar 13 helicópteros H135, o Serviço Aéreo da Polícia Nacional do Reino Unido encomendando sete H135″, refere a empresa.

“Com 149 encomendas, o H145 reafirmou sua posição como o mais vendido nos mercados civil, parapúblico e militar”, realça. A empresa está igualmente apostada na integração de drones na sua oferta core, tendo fechado acordos com a Agência Europeia de Segurança Marítima e com o Ministério da Defesa francês.

A procura está a levar a Airbus Helicopters a expandir a sua base industrial global. Em 2025, arrancou com a construção de uma nova Linha de Montagem Final (FAL) em Vemagal, Karnataka, Índia. Com inauguração prevista para as próximas semanas, será a quarta FAL do H125 no mundo.