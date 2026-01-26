Angola e Huawei assinam acordo para modernizar sistema de saúde

O Ministério da Saúde de Angola e a tecnológica chinesa Huawei assinaram esta segunda-feira um acordo para modernizar o Sistema Nacional de Saúde, que prevê a formação de 38 mil profissionais e a realização de 500 mil consultas remotas.

De acordo com uma nota do Ministério da Saúde (Minsa), o acordo foi rubricado em Shenzen no último dia da visita da ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, à China e estabelece “um quadro de cooperação destinado à modernização do Sistema Nacional de Saúde, através da digitalização progressiva de hospitais e unidades sanitárias em todo o território angolano”.

Segundo o Minsa, o memorando prevê o apoio à formação de cerca de 38 mil profissionais de saúde, a implementação de soluções de telemedicina, tele-enfermagem, imagiologia digital e inteligência artificial aplicada à saúde, a realização de mais de 500 mil consultas médicas remotas ao longo de um período de quatro anos, bem como o desenvolvimento de talentos nacionais na área das tecnologias de informação e comunicação.

Sílvia Lutucuta, citada no comunicado do Minsa, sublinhou que o acordo se enquadra no processo de construção e apetrechamento do novo hospital terciário de referência e no reforço de programas estruturantes do setor, com destaque para o Programa de Formação de Recursos Humanos em Saúde, que já recorre ao ensino a distância para a formação em enfermagem em 12 províncias.

A governante destacou ainda o caráter estratégico da parceria com a Huawei, considerando que a adoção de soluções digitais permitirá acelerar a modernização do setor da saúde em Angola.