Arrow e CEO da Transfor criam sociedade conjunta para empresas ligadas à construção
Gestora de ativos britânica aliou-se a empresário Tiago Marto para criar a Cora. Objetivo da joint-venture é dinamizar sinergias de construção, cerâmica, mobiliário e design.
A Arrow Portugal e o empresário Tiago Marto, fundador, CEO e acionista da construtora Transfor, formalizaram esta segunda-feira um acordo para a criação de uma holding estratégica dedicada à área da construção. A sociedade conjunta (joint-venture) insere-se no âmbito da entrada do grupo britânico no capital da empresa com origens em Fátima.
A operação que resultou no nascimento da Cora – o nome da joint-venture – foi liderada pela Restart Capital e coloca sob o mesmo chapéu as empresas da Arrow na área industrial, nomeadamente o Viriato Hotel Concept, Aleluia Cerâmicas e grupo Transfor. O plano dos investidores é reforçar “a capacidade industrial, a eficiência operacional e o alinhamento estratégico entre empresas com um propósito comum”.
A Cora tem como slogan “Collaborate. Optimize. Reinforce. Align” (“colaborar, otimizar, reforçar e alinhar”) e visa levar a cabo uma estratégia de investimento em setores que as partes consideram de “elevado potencial de valorização industrial e criação de valor”.
“Agrega as competências industriais e construtivas das empresas que a compõem, com o objetivo de oferecer uma proposta de valor diferenciada e única no mercado português – aposta nas capacidades únicas de cada empresa, fomentar a cooperação, explorar sinergias”, detalham a Arrow e o fundador e CEO da Transfor, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.
Apesar de passarem a estar no mesmo universo, cada empresa vai levar consigo o legado e a especialização, nomeadamente de design e produção de mobiliário e soluções tailor-made para hotelaria e espaços residenciais premium (Viriato Hotel Concept), cerâmica 100% produzida em território nacional há mais de 100 anos (Aleluia Cerâmicas) e engenharia e construção (Transfor).
Ademais, não envolve exclusividades na prestação de serviços ou na venda de produtos à Arrow, até porque a ideia é que cada uma das empresas continue a investir na competitividade e inovação para tornar o grupo “mais sólido, articulado e mais bem preparado” para um crescimento sustentável.
“Esta operação representa um passo importante para a Arrow Global Portugal, que passa a ter uma presença diferenciadora no setor da construção, através de uma abordagem integrada à cadeia de valor. Trata-se de uma área estratégica para o grupo, onde a qualidade da execução e a eficiência na entrega de projetos são determinantes para o sucesso dos seus investimentos de real estate e hospitality”, afirma o CEO da Restart Capital, Paulo Barradas.
Segundo Tiago Marto, fundador e CEO do grupo Transfor, a Cora “nasce da ambição de criar uma abordagem integrada ao mercado, assente na verticalização e unindo construção, indústria e inovação, ligando empresas com elevado potencial para gerar valor”. “Queremos modernizar a forma como o mercado funciona, capitalizando as sinergias entre a Transfor, a Viriato e a Aleluia”, explica. Ou seja, colaboração entre participadas.
