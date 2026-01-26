BPI cumpre requisitos do Banco de Portugal definidos para 2026

O BPI cumpria, no final de dezembro, os requisitos MREL exigidos pelo Banco de Portugal (BdP) para 2026, segundo a informação enviada esta segunda-feira ao mercado.

“Em 31 de dezembro de 2025, o BPI cumpria os requisitos de MREL [‘MinimumRequirement for ownfundsandEligibleLiabilities’] estabelecidos para 2026”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O BPI foi notificado pelo Banco de Portugal do MREL, tal como foi determinado pelo Conselho Único de Resolução (CUR).

Isto determina que o banco deve cumprir um montante mínimo de fundos próprios e de passivos elegíveis de 22,12% do total de ativos ponderados pelo risco (RWA). Segundo a mesma nota, o MREL, acrescido do requisito combinado de reserva de fundos próprios (CBR), situa-se em 26,60% para 2026, verificando-se um aumento de 1,4 pontos percentuais face a 2025.

O aumento, conforme apontou, é acomodado pelos rácios do banco. Por sua vez, o montante mínimo de fundos próprios e de passivos elegíveis em percentagem da exposição total do rácio de alavancagem (LRE) manteve-se nos 5,91%.

O rácio RWA do banco situou-se em 29,1% em dezembro de 2025 e de LRE em 13,4%. O banco adiantou ainda que no seu plano de financiamento de longo prazo, continua a “cumprir confortavelmente, os requisitos MREL no futuro”.