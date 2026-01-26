Constelação do Atlântico vai monitorizar Amazónia

A Constelação do Atlântico vai monitorizar através dos seus satélites a Amazónia, no âmbito da parceria fechada entre a Fundação Guamá do Brasil, o CEiiA e o Oeiras Space Hub, do qual resulta o Amazónia Space Hub. O projeto vai entrar em funcionamento em abril, em Belém do Pará, no Brasil.

“Com a criação deste Space Hub alarga-se o espetro de intervenção da Constelação do Atlântico no desenvolvimento e aplicação das tecnologias espaciais em prol da sustentabilidade do Planeta”, destaca José Rui Felizardo, CEO do CEiiA, citado em comunicado.

O Amazónia Space Hub contará com o “ecossistema do Oeiras Space Hub e será um polo tecnológico dedicado à valorização da Amazónia como ‘Satellite-Friendly Region’, com foco na sustentabilidade e Observação da Terra, fusão de dados, ação climática e capacitação de talento regional e nacional, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará – SECTET e a Fundação Guamá”, pode ler-se em comunicado.

O projeto, que promove a “transferência tecnológica e de conhecimento entre Portugal e o Brasil”, tem ainda como objetivo “estimular a acelerar a criação e o crescimento de startup do espaço, nomeadamente através da ESA BIC Tagus+ que é o polo português do Business Incubation Centre da Agência Espacial Europeia, liderado pelo IST”.

“Esta parceria representa uma enorme oportunidade para a ESA BIC Tagus+, e permite alargar e diversificar a rede de parcerias internacionais, posicionando o Oeiras Space Hub no contexto Internacional. O objetivo é fomentar o empreendedorismo através desta rede, dando mais um passo na transformação de conhecimento em impacto económico e societal”, refere Joana Mendonça representante do IST no Oeiras Space Hub e vice-presidente do IST.