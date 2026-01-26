Crise do leite infantil: Danone tomba 4% após recolher produtos possivelmente contaminados

As ações da Danone estão a cair mais de 4% esta segunda-feira, após o grupo francês de bens de consumo se ter juntado à Nestlé na recolha de lotes de leite em pó infantil devido ao receio de que possam estar contaminados com uma toxina perigosa.

Na noite de sexta-feira, a empresa do setor alimentar anunciou que estava a recolher um “número muito limitado de lotes específicos” de fórmulas infantis, seguindo medidas semelhantes tomadas por outros produtores, incluindo a Nestlé e a gigante francesa de laticínios Lactalis.

Neste contexto, esta manhã, os títulos da Danone estão a desvalorizar 3,70%, para 65,04 euros, mas já estiveram a cair 5,9%, estendendo a queda de mais de 10% na semana passada.

O grupo francês recolheu alguns dos seus produtos de leite em pó infantil em Singapura e na Europa devido a uma possível contaminação com cereulida, uma toxina que pode causar náuseas e vómitos.

Os investidores ficaram assustados com a recolha dos produtos e com as investigações, lideradas pelo Ministério da Saúde da França, sobre a morte de dois bebés que foram alimentados com fórmula infantil potencialmente contaminada produzida pela Nestlé.

Também na sexta-feira, a Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda (FSAI) disse que pediu à Danone para recolher lotes de fórmula produzidos na sua fábrica irlandesa, que fornece fórmula para vários outros países europeus.

A FSAI afirmou que a recolha estava relacionada ao mesmo ingrediente — um óleo de ácido araquidónico (óleo ARA) fabricado na China — que havia desencadeado os recolhimentos da Nestlé e da Lactalis nas últimas semanas.