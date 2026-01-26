Dica ECO dos Fundos: Como funciona o Plano de Avisos do PT2030

O ano arrancou com uma nova atualização do Plano de Avisos, onde estão inscritas as oportunidades de financiamento dos próximos 12 meses, no âmbito dos programas do Portugal 2030 e também do programa Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).

“O plano de avisos tem informação com dois níveis diferentes de detalhe, é dividido em quadrimestres e no primeiro quadrimestre tem informação sobre: quais os avisos que vão ser lançados, quando vão ser lançados, a quem se destinam, quem são as entidades elegíveis a cada uma das ofertas, se será um convite ou se será um concurso, a que região é que ele se destina, porque há avisos que não são de âmbito nacional e são específicos para algumas regiões e que tipo de ações são elegíveis ou serão elegíveis em cada um deles”, explica Joana do Ó, diretora da Unidade de Simplificação da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, na Dica do ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO.

Veja como funciona este instrumento que ganhou forma no Portugal 2030, apesar de a ideia já ser antiga.