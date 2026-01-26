É oficial. Nos e Benfica assinam acordo de 104,6 milhões para direitos televisivos e multimédia

Acordo foi celebrado entre a Nos Lusomundo Audiovisuais, a SAD das águias e o canal do clube (Benfica TV) e abrange os jogos em casa da equipa A de futebol sénior.

É oficial: a Nos e a SAD do Sport Lisboa e Benfica (SLB) assinaram esta segunda-feira um contrato de cessão dos direitos de transmissão televisiva e multimédia no valor de 104,6 milhões de euros.

O acordo foi celebrado entre a Nos Lusomundo Audiovisuais, a SAD das águias e o canal do clube (Benfica TV) e abrange os jogos em casa – no Estádio da Luz, em Lisboa – da equipa A de futebol sénior para o campeonato nacional (primeira divisão). Inclui também a transmissão e distribuição do canal Benfica TV.

“O contrato vigorará para as épocas desportivas 2026/2027 e 2027/2028, ascendendo a contrapartida financeira global ao montante de 104.600.000 euros”, informou a Nos e a SAD do SLB, em comunicado divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após o fecho da bolsa de Lisboa.

A confirmação surge horas após a SAD do Benfica e a Nos terem confirmado que se encontravam em negociações com vista à celebração de um acordo de direitos televisivos” para duas épocas. No fim de semana, o jornal desportivo Record avançou que o SLB e a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida haviam chegado a acordo para renovar o contrato por mais duas temporadas por 100 milhões de euros.

SLB antecipa receitas televisivas de 114,2 milhões

O Benfica estima que o valor total de receitas de televisão, no âmbito deste acordo com a Nos, ascenda a 114,2 milhões de euros para as épocas desportivas de 2026/2827 e 2027/2028.

No caso da Benfica TV, esclarece-se que o contrato de exploração publicitária do canal deve implicar um montante adicional de 2,4 milhões de euros ao valor total.

“A Benfica SAD reteve o direito de exploração da publicidade dinâmica no Estádio do Sport Lisboa e Benfica durante as épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28, valorizado em 7,2 milhões de euros”, adianta o clube da Luz, noutro comunicado publicado pela CMVM.

A parceria entre a Nos e o Benfica remonta a 2016, quando a operadora ‘vizinha’ de Alvalade fechou um contrato, no valor de 400 milhões de euros, com a duração de dez anos (40 milhões de euros por época ou 48 milhões de euros aos preços atuais atualizados pela inflação).

No passado mês de outubro, em entrevista ao ECO, o administrador financeiro da Benfica SAD revelou que o clube tinha na altura “duas propostas montadas, não aprovadas, mas prontas a serem assinadas” por valores acima dos 50 milhões de euros por ano.

Nuno Catarino mostrou-se mais inclinado no Benfica poder ir para a oferta mais tradicional (da Nos), porque dois anos de contrato é um prazo muito curto para qualquer “nova” marca montar um business plan de angariação de clientes, numa indústria que precisa de algum tempo para consolidar clientes em redor de um produto novo.

