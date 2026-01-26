Internacional

Espanha vai regularizar meio milhão de imigrantes

Podemos fecha acordo com PSOE para regularizar mais de meio milhão de imigrantes que se encontravam em Espanha antes de 31 de dezembro de 2025 e sem antecedentes criminais "relevantes".

O Governo espanhol anunciou a regularização de meio milhão de imigrantes, permitindo-lhes residir e trabalhar naquele país, sem precisar de uma aprovação prévia do Congresso, segundo noticia o jornal El Mundo.

Depois de meses de negociações, o Executivo espanhol aprova, esta terça-feira, a regularização extraordinária, por decreto, e após ter chegado a acordo com o partido “Podemos” de Irene Montero. Esta regularização de mais de meio milhão de imigrantes não depende do Congresso para ser aprovada.

O acordo contribuiu para assegurar a maioria parlamentar de Sánchez. “Há pessoas que em Espanha vivem com medo que a polícia as pare”, disse a eurodeputada do Podemos, Irene Montero. Podemos existe para garantir direitos e documentos são direitos”, assinalou, durante um comício em Madrid onde anunciou o acordo. Esta medida vai beneficiar todos os imigrantes que se encontravam em Espanha antes de 31 de dezembro de 2025 e sem antecedentes criminais “relevantes”.

