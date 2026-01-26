Espanha vai regularizar meio milhão de imigrantes

O Governo espanhol anunciou a regularização de meio milhão de imigrantes, permitindo-lhes residir e trabalhar naquele país, sem precisar de uma aprovação prévia do Congresso, segundo noticia o jornal El Mundo.

Depois de meses de negociações, o Executivo espanhol aprova, esta terça-feira, a regularização extraordinária, por decreto, e após ter chegado a acordo com o partido “Podemos” de Irene Montero. Esta regularização de mais de meio milhão de imigrantes não depende do Congresso para ser aprovada.

O acordo contribuiu para assegurar a maioria parlamentar de Sánchez. “Há pessoas que em Espanha vivem com medo que a polícia as pare”, disse a eurodeputada do Podemos, Irene Montero. “Podemos existe para garantir direitos e documentos são direitos”, assinalou, durante um comício em Madrid onde anunciou o acordo. Esta medida vai beneficiar todos os imigrantes que se encontravam em Espanha antes de 31 de dezembro de 2025 e sem antecedentes criminais “relevantes”.